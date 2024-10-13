Ночью в некоторых областях объявили І уровень опасности из-за ветра

В некоторых регионах Украины объявили о вероятном ухудшении погоды. Синоптики предупредили об опасности.

Ночью на 14 октября в некоторых областях Украины объявили I уровень опасности. Это связано с тем, что прогнозируют порывы ветра.

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Погода ухудшится

Синоптики предупредили, что 14 октября ночью в восточных, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях порывы 15 – 20 метров в секунду.

Говорится о І уровне опасности, то есть желтом.

Погода в понедельник, 14 октября, будет облачной, с дождями и порывами ветра. В Карпатах уже ожидается мокрый снег. Так, ночью будет дождливо почти на всей территории Украины, кроме Юга. Днем будет дождливо и в Волынской, Ровненской, северных и восточных областях. На остальной территории – без осадков.

Ночью местами столбики термометров могут опуститься до -1 градуса мороза. В Харьковской области 14 октября чрезвычайный уровень пожарной опасности.