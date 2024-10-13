Вночі проти 14 жовтня в деяких областях України оголосили І рівень небезпеки. Це пов'язано із тим, що прогнозують пориви вітру.

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Погода погіршиться

Синоптики попередили, що 14 жовтня вночі у східних, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Мовиться про І рівень небезпечності, тобто жовтий.

Погода у понеділок, 14 жовтня, буде хмарною, з дощами та поривами вітру. У Карпатах вже очікується мокрий сніг. Так, уночі дощитиме майже на всій території України, окрім Півдня. Удень дощитиме й у Волинській, Рівненській, північних та східних областях. На решті території – без опадів.

Уночі місцями стовпчики термометрів можуть опуститися до -1 градусу морозу. У Харківській області 14 жовтня надзвичайний рівень пожежної небезпеки.