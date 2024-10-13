Уночі 13 жовтня у західних областях спостерігалися заморозки від 0 – до 3 градусів морозу.

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Що чекати Львову та області

Як повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, по території Львівської області та місту Львову 13 жовтня вдень та на добу 14 жовтня пройдуть шквальні пориви вітру. Потік повітря рухатиметься зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду у напрямку південного заходу з переходом на північний захід. Цій погодній ситуації присвоєно перший рівень небезпечності.

До слова, 13 жовтня у Львові та області вдень температура становитиме 14 – 16 градусів тепла. Місцями можливий невеликий дощ. Вже завтра, 14 жовтня, у регіоні значно похолоднішає. Температура вдень коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла. Опадів не передбачається.