Как синоптики составляют прогнозы и сколько зарабатывают: неожиданные детали о работе

Профессия синоптика во все времена была востребованной, ведь метеопрогнозы всегда помогали во многих сферах человеческой деятельности. Такая работа обладает рядом преимуществ и недостатков.

Александра Хала – синоптик Укргидрометцентра. Она откровенно рассказала об особенностях своей профессии.

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Почему вы выбрали профессию синоптика?

География была моей большой любовью еще со школы, потому что бабушка была учителем географии. У нас дома очень много книг на эту тему, поэтому еще со школы у меня сформировалось географическое направление – я тяготела к естественным наукам.

Когда уже пришлось выбирать свою специальность, я решила поступать на географический факультет. Во время вступления я подумала, что очень мало знаю о метеорологии и климатологии. Это было довольно спонтанным решением.



Синоптик Александра Хала / Скриншот из видео 24 канала

С чего начинается ваш рабочий день?

Синоптики работают за компьютером, а не с кучей приборов, как это может казаться многим. У нас обычный офис. В первую очередь мы проверяем синоптическую ситуацию, сверяем карты, расположение различных синоптических образований. Например, что там сейчас над Украиной – идет ли к нам циклон, или расположен антициклон.

Также мы общаемся с коллегами, которые были на предыдущей смене, чтобы проанализировать, какой была синоптическая ситуация вчера, что нового, давали ли они какие-то штормовые предупреждения.

Как составить прогноз погоды?

Мы анализируем различные виды метеорологических данных. В первую очередь это наземная информация, которая поступает к нам каждые 3 часа с метеостанций. Их около 200 в Украине. Это данные о различных показателях, начиная от облачности и заканчивая более сложными показателями – давление, точка росы.

Проанализировав всю эту информацию, можно составить прогноз. Прежде всего это анализ информации, а потом уже интуиция и знания синоптика, который в заключении формирует прогноз.



Синоптики формируют прогнозы по многим показателям / Фото Unsplash

Почему иногда прогноз погоды не совпадает с действительностью?

Очень часто люди не умеют правильно интерпретировать прогноз. Синоптики время от времени прогнозируют "местами дожди" и потом люди разгневаны, почему у них нет осадков.

Все из-за того, что вероятность выпадения дождя будут наблюдать, например, на северо-западе Киевщины, а в самой столице нет. Еще одна причина – летние процессы. Эти явления очень локальны. Мы в прогнозе часто даем, что возможна гроза. Даже в пределах столицы иногда бывает, что в одной части города падает дождь, а в другой – солнце.

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Как часто вы попадаете под дождь без зонтика?

Так, я тот синоптик, который очень часто без зонтика, потому что я не люблю его носить. Гулять в дождливую погоду – это отдельный вид удовольствия.



Дождливая погода – отдельный вид удовольствия / Фото Unsplash

Чем метеоролог отличается от синоптика?

Метеоролог – это более широкое понятие. Речь идет об ученом, который изучает атмосферные процессы. Синоптик – это тот, кто прогнозирует погоду, то есть как будут меняться эти атмосферные процессы на какой-то промежуток времени.

Каким будет лето 2021?

Основываясь на многолетних наблюдениях, можно сказать, что скорее всего и в этом году будем наблюдать периоды жары. Просто обычно у нас в середине июля – в начале августа устанавливается так называемый антициклонический характер погоды, когда солнечно, безветренная погода, высокие температуры. Поэтому, скорее всего, и в этом году будут жаркие периоды.

Однако если говорить о ближайшей перспективе, то действительно первая половина июня будет без чрезмерной жары.

Согласны ли вы с высказыванием, что у погоды нет плохой погоды?

Синоптики прогнозируют , что в 2021 году лето будет очень жарким, хотя и хорошая погода придет не сразу. Наиболее стабильный прогноз дают на июль, который, собственно, будет самым теплым.

Да, я полностью согласна с этим. Кстати, мне очень нравится английское выражение. Они добавляют, что у природы нет плохой погоды, а есть неподходящая одежда. У каждой погоды есть свои преимущества.



Александра Хала / Скриншот из видео 24 канала

Есть ли какие-то народные приметы, которые действуют?

Хотя синоптики скептически относятся к народным приметам, потому что это не наука, их не стоит отвергать. Приметы сформировались на основе многолетних наблюдений. Люди веками смотрели за природой, за птицами.

Действительно перед определенными изменениями погоды природа может вести себя специфически. Однако синоптики приметами не пользуются.

Как другие относятся к вашей профессии?

Обычно, это большое удивление. Спрашивают, какой будет завтра погода. Это, пожалуй, самый распространенный вопрос. Или люди интересуются, есть ли в Украине вообще то, чем я занимаюсь.

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Действительно ли синоптики наблюдают глобальное потепление?

Да, это наблюдают как раз ученые-климатологи. Они смотрят за климатом по земному шару. Глобальное потепление есть даже в 2021 году, несмотря на то, что в Европе прохладная весна.

Однако в глобальном масштабе температура продолжает расти.

Сколько зарабатывает синоптик в Украине?

Мы работаем в государственных организациях. Хотя есть и частные структуры, где работают синоптики. Если это госорганизация, то зарплата в пределах 13 – 15 тысяч гривен в месяц, если, например, в аэропорту, то около 20 тысяч гривен.

В частных организациях работают синоптики на агросферу, составляют специализированные прогнозы. Там, возможно, несколько выше зарплаты.

Что раздражает в вашей профессии?

Иногда бывает такое, что звонят наши разгневанные пользователи. У меня был когда-то случай, когда мужчина позвонил и говорит, что его термометр показывает одно, а у нас прогноз совсем другой.

Я начала задавать уточняющие вопросы и объяснять, что не знаю, где размещен его термометр. Когда я рассказала мужчине все, то он извинился.



В глобальном масштабе температура продолжает расти / Фото Unsplash

Что больше всего нравится в работе?

Видимо, нравится то, что я знаю, как будет меняться погода и тогда воспринимаю все эти процессы немного по-другому. Иногда идешь, смотришь на какую-то облачность.

Если раньше, когда я еще не была в этой профессии, облака мне ни о чем не говорили, то сейчас я могу отнести их к определенному типу. Я получаю удовольствие от процесса этой работы, потому что это очень интересно.