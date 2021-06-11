Олександра Хала – синоптикиня Укргідрометцентру. Вона відверто розповіла про особливості своєї професії.

До теми В Україну нарешті прийде значне потепління: літній прогноз

Чому ви обрали професію синоптика?

Географія була моєю великою любов'ю ще зі школи, тому що бабуся була вчителем географії. У нас вдома дуже багато книжок на цю тему, тому ще зі школи в мене сформувався географічний напрям – я тяжіла до природничих наук.

Коли вже довелося обирати свою спеціальність, я вирішила вступати на географічний факультет. Під час вступу я подумала, що дуже мало знаю про метеорологію та кліматологію. Це було доволі спонтанним рішенням.



Синоптикиня Олександра Хала / Скриншот з відео 24 каналу

З чого починається ваш робочий день?

Синоптики працюють за комп'ютером, а не з купою приладів, як це може здаватися багатьом. У нас звичайний офіс. Першочергово ми перевіряємо синоптичну ситуацію, звіряємо карти, розташування різних синоптичних утворень. Наприклад, що там зараз над Україною – чи до нас йде циклон, чи розташований антициклон.

Також ми спілкуємося з колегами, які були на попередній зміні, щоб проаналізувати, якою була синоптична ситуація вчора, що нового, чи давали вони якісь штормові попередження.

Як скласти прогноз погоди?

Ми аналізуємо різні види метеорологічних даних. Першочергово це наземна інформація, яка надходить до нас кожні 3 години з метеостанцій. Їх є близько 200 в Україні. Це дані про різноманітні показники, починаючи від хмарності й закінчуючи складнішими показниками – тиск, точка роси.

Проаналізувавши всю цю інформацію, можна скласти прогноз. Перш за все це аналіз інформації, а потім вже інтуїція та знання синоптика, який у висновку формує прогноз.



Синоптики формують прогнози за багатьма показниками / Фото Unsplash

Чому іноді прогноз погоди не збігається з дійсністю?

Дуже часто люди не вміють правильно інтерпретувати прогноз. Синоптики час від часу прогнозують "місцями дощі" й потім люди розгнівані, чому в них немає опадів.

Усе через те, що ймовірність випадіння дощу будуть спостерігати, наприклад, на північному заході Київщини, а в самій столиці ні. Ще одна причина – літні процеси. Ці явища дуже локальні. Ми у прогнозі часто даємо, що можлива гроза. Навіть в межах столиці іноді буває, що в одній частині міста дощить, а в інший – сонце.

Цікаво Подвійна райдуга над морем: на Одещині милувалися неймовірним природним явищем

Як часто ви потрапляєте під дощ без парасольки?

Так, я той синоптик, який дуже часто без парасольки, бо я не люблю її носити. Гуляти в дощову погоду – це окремий вид задоволення.



Дощова погода – окремий вид задоволення / Фото Unsplash

Чим метеоролог відрізняється від синоптика?

Метеоролог – це ширше поняття. Мовиться про вченого, який вивчає атмосферні процеси. Синоптик – це той, хто прогнозує погоду, тобто як будуть змінюватися ці атмосферні процеси на якийсь проміжок часу.

Яким буде літо 2021?

Базуючись на багаторічних спостереженнях, можна сказати, що скоріш за все й цього року будемо спостерігати періоди спеки. Просто зазвичай у нас в середині липня – на початку серпня встановлюється так званий антициклонічний характер погоди, коли сонячно, безвітряна погода, високі температури. Тому, скоріш за все, й цього року будуть спекотні періоди.

Однак якщо говорити про найближчу перспективу, то дійсно перша половина червня буде без надмірної спеки.

Зверніть увагу! Синоптики прогнозують, що у 2021 році літо буде дуже спекотним, хоча й хороша погода прийде не одразу. Найбільш стабільний прогноз дають на липень, який, власне, буде найтеплішим.

Чи згодні ви з висловом, що у погоди немає поганої погоди?

Так, я повністю згодна з цим. До речі, мені дуже подобається англійський вислів. Вони додають, що у природи немає поганої погоди, а є невідповідний одяг. У кожної погоди є свої переваги.



Олександра Хала / Скриншот з відео 24 каналу

Чи є якісь народні прикмети, які діють?

Хоча синоптики скептично ставляться до народних прикмет, бо це не наука, їх не варто відкидати. Прикмети сформувалися на основі багаторічних спостережень. Люди віками дивилися за природою, за птахами.

Справді перед певними змінами погоди природа може поводитись специфічно. Однак синоптики прикметами не користуються.

Як інші ставляться до вашої професії?

Зазвичай, це велике здивування. Запитують, якою буде завтра погода. Це, мабуть, найпоширеніше запитання. Або люди цікавляться, чи в Україні взагалі є те, чим я займаюся.

До теми Синоптикиня назвала точну дату початку температурного літа

Чи дійсно синоптики спостерігають глобальне потепління?

Так, це спостерігають якраз вчені-кліматологи. Вони дивляться за кліматом по земній кулі. Глобальне потепління є навіть у 2021 році, попри те, що у Європі прохолодна весна.

Однак в глобальному масштабі температура продовжує зростати.

Скільки заробляє синоптик в Україні?

Ми працюємо в державних організаціях. Хоча є й приватні структури, де працюють синоптики. Якщо це держорганізація, то зарплата в межах 13 – 15 тисяч гривень на місяць, якщо, наприклад, в аеропорту, то близько 20 тисяч гривень.

У приватних організаціях працюють синоптики на агросферу, складають спеціалізовані прогнози. Там, можливо, дещо вищі зарплати.

Що дратує у вашій професії?

Інколи буває таке, що телефонують наші розгнівані користувачі. У мене був колись випадок, коли чоловік зателефонував і каже, що його термометр показує одне, а у нас прогноз зовсім інший.

Я почала ставити уточнювальні запитання й пояснювати, що не знаю, де розміщений його термометр. Коли я розповіла чоловіку все, то він вибачився.



У глобальному масштабі температура продовжує зростати / Фото Unsplash

Що найбільше подобається в роботі?

Мабуть, подобається те, що я знаю, як буде змінюватися погода й тоді сприймаю всі ці процеси трохи по-іншому. Інколи йдеш, дивишся на якусь хмарність.

Якщо раніше, коли я ще не була в цій професії, хмари мені ні про що не говорили, то зараз я можу віднести їх до певного типу. Я отримую задоволення від процесу цієї роботи, бо це дуже цікаво.