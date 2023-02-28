В Киеве внезапно будут звучать сирены: что случилось

В Деснянском районе Киева с 9 утра 28 февраля будет раздаваться сигнал воздушной тревоги. Причина – тестирование обновленной системы оповещения.

Эти мероприятия будут проводить до вечера 1 марта. Поэтому киевлян просят не нервничать и сохранять спокойствие во время тестирования.

Кстати В Киеве и нескольких областях была сирена из-за неизвестного объекта

Почему в Киеве будет звучать тревога

В Деснянском районе с 9 утра 28 февраля и до вечера 1 марта проведут тестирование обновленной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях,

– сообщили в КГГА.

Во время тестирования в столице будут включать громкие монотонные сигнальные звуки, голосовые сообщения о проведении тестирования и государственный гимн Украины.

Поэтому, жителей Деснянского и Днепровского районов просят сохранять спокойствие при проведении тестирования. Такие меры необходимы, чтобы улучшить систему оповещения.

В Киеве будут тестировать израильскую систему оповещения

В случае возникновения реальной воздушной угрозы сирена будет раздаваться без голосового сообщения о тестировании.

Недавно посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказывал, что в столице Украины планируют провести испытания израильской системы раннего уведомления о приближении беспилотников и ракет.

По словам Корнийчука, сейчас воздушную тревогу включают сразу по всем северным областям, как только в Беларуси поднимаются российские самолеты. Между тем у Израиля есть мощные радары, с помощью которых можно определить, куда именно летит ракета.

Благодаря этому сирена включается секторально в определенном месте. Также срабатывает специальный сигнал, который указывает, сколько минут есть у населения, чтобы пройти к укрытию.