Ці заходи проведуть до вечора 1 березня. Тому киян просять не нервувати та зберігати спокій під час проведення тестування.

До речі У Києві та кількох областях була сирена через невідомий об'єкт

Чому у Києві лунатиме тривога

У Деснянському районі з 9 ранку 28 лютого і до вечора 1 березня проведуть тестування оновленої системи оповіщення про надзвичайні ситуації,

– повідомили у КМДА.

Під час тестування у столиці вмикатимуть гучні монотонні сигнальні звуки, голосові повідомлення про проведення тестування та державний гімн України.

Отже, мешканців Деснянського та Дніпровського районів просять зберігати спокій під час проведення тестування. Такі заходи необхідні, щоб покращити систему оповіщення.

Важливо! У разі, якщо виникне реальна повітряна загроза, сирена лунатиме без голосового повідомлення про тестування.

У Києві тестуватимуть ізраїльську систему оповіщення

Нещодавно посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповідав, що у столиці України планують провести випробування ізраїльської системи раннього сповіщення про наближення безпілотників і ракет.

За словами Корнійчука, наразі повітряну тривогу вмикають одразу по всіх північних областях, щойно в Білорусі підіймаються російські літаки. Тим часом Ізраїль має потужні радари, за допомогою яких можна визначити, куди саме летить ракета.

Завдяки цьому сирена включається секторально у певному місці. Також спрацьовує спеціальний сигнал, який вказує скільки хвилин є у населення, щоб пройти до укриття.