По данным местных телеграм-каналов, сирена начала звучать примерно в 14:15. Сразу же в сети начали публиковать испуганные сообщения типа "что случилось, почему сирены?", информирует 24 Канал.

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Кроме того, в сети спрашивали, учебная ли это тревога. Очевидно, люди боятся "хлопка". Он регулярно посещает временно оккупированный полуостров.

Впоследствии оккупационные власти выдали пост, в котором заявили, что тестирование сирены было плановым. Ее включали на территории одной из воинских частей.

Важно! В ГУР подчеркнули, что "хлопок" продолжит посещать Крым. Колаборантам пообещали, что никто не останется забытым.

Оккупанты бегут из временно оккупированного Крыма

В "Атеш" отметили, что российские оккупанты уже не чувствуют себя в безопасности на территории временно оккупированного Крыма. По данным движения, "некоторые захватчики собирают свои манатки".

Министерство обороны Великобритании сообщило: российские захватчики считают, что Украина способна совершить прорыв в оккупированный Крым.

В командовании России считают украинские силы способными к прямому наступлению на Крым. Россия продолжает считать удержание контроля над полуостровом своим высоким политическим приоритетом,

– говорится в сообщении.

У российских оккупантов нет никакого будущего на временно оккупированных территориях Украины. Воины ВСУ освободят все территории страны.