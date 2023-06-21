За даними місцевих телеграм-каналів, сирена почала звучати приблизно 14:15. Відразу ж у мережі почали публікувати повідомлення з переляком на кшталт "що трапилося, чого сирени?", інформує 24 Канал.

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Окрім того, у мережі запитували, чи це – навчальна тривога. Вочевидь люди бояться "бавовни". Вона регулярно навідує тимчасово окупований півострів.

Згодом окупаційна влада видала пост, у якому заявили, що тестування сирен було плановим. Його вмикали на території однієї з військових частин.

Важливо! У ГУР наголосили, що "бавовна" продовжить навідувати Крим. Колаборантам пообіцяли, що ніхто не залишиться забутим.

Окупанти тікають з тимчасово окупованого Криму

В "Атеш" наголосили, що російські окупанти вже не почуваються у безпеці на території тимчасово окупованого Криму. За даними руху, "деякі загарбники збирають свої манатки".

Міністерство оборони Великої Британії повідомило: російські загарбники вважають, що Україна спроможна здійснити прорив до окупованого Криму.

У командуванні Росії вважають українські сили спроможними до прямого наступу на Крим. Росія продовжує вважати утримання контролю над півостровом своїм найвищим політичним пріоритетом,

– мовиться у повідомленні.

Російські окупанти не мають жодного майбутнього на тимчасово окупованих територіях України. Воїни ЗСУ звільнять усі території країни.