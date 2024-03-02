Силы были неравны: как собирали и хоронили тела павших бойцов ТрО в Сиреневом парке в Херсоне

Российские захватчики 1 марта 2022 года уже полностью окружили Херсон. В городе не осталось формирований ВСУ. И для того, чтобы остановить наступление врага со стороны Чернобаевки – направили тероборонцев.

Говорится о только что сформированном 194 батальоне ТрО. Тогда бои шли как в Сиреневом парке, так и в районе Белозерской площади. К сожалению, силы были неравны. И оккупанты расстреляли наших защитников из тяжелого оружия.

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У некоторых из тероборонцев даже формы не было

Известно, что 43 тероборонцев в Сиреневом парке встретили войско врага. Оккупанты были с тяжелой техникой, снайперами и пулеметами. Зато наши защитники имели лишь автоматы Калашникова, коктейли Молотова и два гранатомета "Муха". Более того, у некоторых даже не было военной формы.

По словам участника того боя Станислава Вазанова, силы были слишком неравными. И активная перестрелка длилась не более 20 минут.

В Сиреневом парке тогда погибли по меньшей мере 18 тероборонцев. И в мае на месте их гибели жители оккупированного тогда Херсона обустроили мемориал.

Андрей Бакун рассказал, что произошло с частью уцелевших тероборонцев. Он помогал им отступать, а впоследствии хранил у себя часть документов и передал их в СБУ после освобождения Херсона.

Он также прятал у себя одного из раненых в течение месяцев. Этот теробороновец участвовал в параллельном бою, который шел в районе Белозерской площади.

"Как раз перед тем, как начался бой, вышел мой отец и исчез. И я пошел его искать. Вышел из калитки на улицу, увидел, как наши солдаты отступают из парка. Они спросили у меня, куда идти в сторону круга (Белозерской площади – 24 Канал), потому что дорогу никто не знал. Я им все показал, потом увидел, что от них отстал еще один раненый, у него скальп оторвало на голове. Я завел его домой, оказал быстро первую помощь, потому что русские уже за ними гнались. И он тоже дороги не знал, поэтому мы пошли догонять его военных, – вспоминает он.

Мужчина рассказывает, что больше ту группу не видели, но встретили другую, которая отступала из круга на парк. По его словам, их командир Дмитрий Кузьменко одним сказал отступать в парк, а тем, кого расстреливали там, сказал отступать на круг.

При мне они позвонили этому комбату. Вот, говорят, нам осталось 500 метров до сельхозинститута, сейчас нас парень туда проведет (Андрей Бакун – 24 Канал). Комбат говорит: "Выбрасывайте свое оружие и разбегайтесь". И они просто растерялись тогда. Потом они немного отдохнули в 46-й школе, спрятали свое оружие и куда-то повели своего раненого,

– вспоминает он.

Ногу одного защитника таскала собака

Первой многочисленные тела тероборонцев в Сиреневом парке обнаружила Марина Беликова. Женщина рассказывает, что очень хорошо слышала, что рядом шел бой. Впрочем, лишь на следующее утро смогла понять его последствия.

Она вспоминает, что 1 марта возле парка стреляли и бомбили. Поэтому, жители прятались. У них исчезли свет и вода. У госпожи Марины разрядился телефон. И как только все затихло она пошла к руководительнице квартального комитета госпожи Елене, чтобы зарядить гаджет.

Когда я вышла, то увидела, как по улице Тельмана в сторону магазина "Новая линия" бежали люди. Я спросила: "Куда вы все бежите?". Они говорят: "Спасать людей". Я говорю "Каких людей?" – "Которые остались живыми",

– вспоминает она.

Она рассказала, что на углу Нефтяников и Западной увидела худенького мальчика, который лежал. Вспоминает, что ей запомнились его белые кеды. Женщина признается, что подумала, что он пьян, и что не понимала, что идет война.

И я его бужу и говорю: "Мальчик, вставай, мама плакать будет. Ты замерзнешь, здесь тебя убьют". Ну и побежала дальше,

– добавила она.

Вспомнила она и женщину, которая шла в лютый холод в одной лишь футболке. Она шла и все повторяла "Помощь нужна? Есть кто живой?" Марина добавила, что только потом поняла, что это могла быть медсестра.

Уже на следующее утро она увидела бездомных собак, которые жили возле кладбища. Их война подогнала ближе к людям. И один из этих псов таскал за собой человеческую ногу. Марина пошла в парк, чтобы проверить свою страшную догадку, которая касалась мужчины в кедах.

И у меня поехала крыша. Мой сын не поверил, он сказал: "Мам, это коровья кость". А я ему говорю: "Сыночек, где ты видел, чтобы у нас по улицам ходили коровы и приходили в парк умирать?" Потому что кость там была очень желтая,

– добавила женщина.

По дороге в парк, возле бывшего кафе "Факел" она увидела мужчину, который лежит, а рядом с ним – автомат. Затем еще одного. Впоследствии поняла, что возле нефтезавода лежит еще один, а возле желтого автобуса – еще.

Она сразу же побежала к квартальной, которая сначала не поверила госпоже Марине. Впрочем, они вдвоем пошли в парк, где обнаружили обычную тетрадь со списком фамилий, имен и номеров телефона. Женщины поняли, что в нем данные тех, кто лежит в парке.

Мы не знали, что делать со всем этим. Я говорю: "Давай снимать лица, покажем их в интернете, чтобы мамы, брать, кто-нибудь мог узнать и забрать этих людей",

– рассказала она.

Марина отметила, что соответствующий ролик распространили несколько пабликов, а сама новость о трагическом бое тероборонцев в Сиреневом парке всколыхнула всю Украину. Правда, впоследствии к Елене приезжали военные и заставляли ее эти видео удалять.

Позже они встретили сторожа Вику, которая рассказала им, что утром после стрельбы ей было страшно. Она вышла в поиске сигарет, а навстречу ей шел какой-то мужчина, он шатался. Сначала она подумала, что он пьян.

"А он ей говорит: "Женщина, я не пьян, я ранен". И она привела его к своей сторожке, он ей там сказал: "Если я умру, прошу, запомните, как меня зовут – Легенький Сергей Николаевич". Она вызвала ему скорую, машина через три – четыре часа приехала и забрала мужчину. Дальнейшую его судьбу мы не знаем", – рассказывает Марина.

Искали, кто поможет похоронить защитников

Женщины начали искать тех, кто мог бы помочь похоронить тероборонцев. Павел Сергеевич, директор кладбища, предоставил им черный микроавтобус для мертвых.

Я побежала звать соседей (помогать собирать тела – 24 Канал). Подъехала машина, и мы в нее складывали тела, по пять штук. А потом ребята, которые работают на Геологов (местное кладбище – 24 Канал), сказали: "Женщина, принесите, пожалуйста, толстые мусорные пакеты и резиновые перчатки, потому что там все надо делать иначе". И мы начали складывать в эти мешки ноги и руки,

– вспоминает госпожа Марина.

Ее сын Иван рассказал, что 2 марта около 11 часов они собрались и пошли собирать тела. Говорит, что сначала немного людей было и ничего не было видно сразу. Впрочем, потом он увидел первого парня, которому оторвало ногу. Вспоминает, что позже собралось много зевак. Кто-то помогал, а кто-то все фотографировал. Ему приходилось кричать на людей, чтобы они не стояли просто так.

Один парень был, я думал, что он жив. Мы, когда в глубину парка зашли, он там сидит, нога перетянута, видно, в артерию попали и он оперся о дерево. Смотрю, как-то долго не моргает. Подхожу – а он уже все. Мы же еще боялись сначала, потому что думали что тела заминированы, что сейчас поднимем тело, а оно сразу и взорвется,

– вспоминает он.

Документы, которые находили, отдавали Андрею Бакуну. Параллельно звонили родным погибших, чтобы сообщить им. Иван вспоминает, что кто-то не верил и кричал в трубку: "В смысле? Что ты, сепаратист, мне п***ишь, не может быть такого!"

По словам местных жителей, удалось собрать и похоронить 25 тел тероборонцев. Перед захоронением каждого сфотографировали. Это сделали для того, чтобы легче было найти родных защитников.

Похоронили их на городском кладбище Херсона 2 марта. Отпевал их священник ПЦУ Сергей Чудинович. Его за проукраинскую позицию впоследствии посадят российские военные и будут подвергать пыткам.

"Утром 2 марта мне позвонил бывший мэр Миколаенко (бывший городской голова Херсона – 24 Канал). Он был рядовым солдатом в теробороне и сказал, что где-то в 11 часов привезут тела, их надо похоронить", – вспоминает священник.

Рассказал, что в секторе в 800 метрах от трассы на аэропорт, дороги на Чернобаевку, выкопали ряд могил. Туда же подъехал микроавтобус, из которого выгрузили пакеты с телами для захоронения.