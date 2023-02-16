Следует заметить, что наша ПВО не может сбивать эти ракеты, потому что каждый раз после взлета МиГ-31К в Украине объявляют тревогу. Однако в этот раз в Житомире сирены прозвучали и после тревоги.
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Почему в Житомире сирены звучали после тревоги
Следует отметить, что после отбоя в Житомире несколько раз прозвучали короткие сирены.
Начальник управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения Житомирского городского совета Николай Дидковский рассказал, что причина этих звуков кроется в технических моментах.
По словам Дидковского, включение сирен в компетенции облгосадминистрации и "Укртелекома". Непосредственно у города нет соглашения по содержанию сирены.
Мы непосредственно содержим сирены, за вопросы запроса отвечает область. На "Укртелекоме" произошел технический сбой, потому что мне позвонили оттуда,
– заявил Николай Дидкивский.
Чиновник также заверил, что хочет успокоить людей, ведь короткие запуски сирен на несколько секунд – это проверка их работоспособности. Ведь по-другому сирены не проверишь.
"Эти сегодняшние (16 февраля – 24 Канал) краткие запуски говорят о том, что проверяют технические параметры, и ничего другого", – заверил Начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Житомирского городского совета.
Он добавил, что они даже в мирное время так проверяли сирены: "Только она (сирена – 24 Канал) разгонялась по звуку, мы сразу ее гасили".
Воздушные тревоги в Украине
- Во время воздушной тревоги в ночь на 16 февраля Россия выпустила по Украине 36 ракет. Из них 14 – сбило наше ПВО.
- Андрей Ермак заявил, что есть попадания на Севере, Западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. Россияне снова атаковали объекты критической инфраструктуры.
- По данным главы Офиса Президента, оккупанты применили новую тактику – проводят активную разведку, применяют фальш-цели, однако наша ПВО справилась.
- Утром пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк предупредила, что днем 16 февраля оккупанты могут нанести повторный массированный удар по Украине. К счастью, во время воздушной тревоги с 12:12 до 12:36 россияне не атаковали.