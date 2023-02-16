Следует заметить, что наша ПВО не может сбивать эти ракеты, потому что каждый раз после взлета МиГ-31К в Украине объявляют тревогу. Однако в этот раз в Житомире сирены прозвучали и после тревоги.

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Почему в Житомире сирены звучали после тревоги

Следует отметить, что после отбоя в Житомире несколько раз прозвучали короткие сирены.

Начальник управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения Житомирского городского совета Николай Дидковский рассказал, что причина этих звуков кроется в технических моментах.

По словам Дидковского, включение сирен в компетенции облгосадминистрации и "Укртелекома". Непосредственно у города нет соглашения по содержанию сирены.

Мы непосредственно содержим сирены, за вопросы запроса отвечает область. На "Укртелекоме" произошел технический сбой, потому что мне позвонили оттуда,

– заявил Николай Дидкивский.

Чиновник также заверил, что хочет успокоить людей, ведь короткие запуски сирен на несколько секунд – это проверка их работоспособности. Ведь по-другому сирены не проверишь.

"Эти сегодняшние (16 февраля – 24 Канал) краткие запуски говорят о том, что проверяют технические параметры, и ничего другого", – заверил Начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Житомирского городского совета.

Он добавил, что они даже в мирное время так проверяли сирены: "Только она (сирена – 24 Канал) разгонялась по звуку, мы сразу ее гасили".

Воздушные тревоги в Украине