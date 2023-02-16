Варто зауважити, що наша ППО не може збивати ці ракети, тому щоразу після злету Міг-31К в Україні оголошують тривогу. Однак цього разу в Житомирі сирени пролунали й після тривоги.
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Чому в Житомирі сирени лунали після тривоги
Варто зауважити, що після відбою у Житомирі декілька разів пролунали короткі сирени.
Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради Микола Дідківський розповів, що причина цих звуків криється у технічних моментах.
За словами Дідківського, вмикання сирен у компетенції облдержадміністрації та "Укртелекому". Безпосередньо в міста немає угоди про утримання сирени.
Ми безпосередньо утримуємо сирени, за питання запиту відповідає область. На "Укртелекомі" стався технічний збій, бо мені телефонували звідти,
– заявив Микола Дідківський.
Посадовець також запевнив, що хоче заспокоїти людей, адже короткі запуски сирен на кілька секунд – це перевірка їх працездатності. Адже по-іншому сирени не перевіриш.
"Оці сьогоднішні (16 лютого – 24 Канал) короткі запуски говорять про те, що перевіряють технічні параметри, і нічого іншого", – запевнив Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради.
Він додав, що вони навіть у мирний час так перевіряли сирени: "Тільки вона (сирена – 24 Канал) розганялася по звуку, ми одразу її гасили".
Повітряні тривоги в Україні
- Під час повітряної тривоги в ніч проти 16 лютого Росія випустила по Україні 36 ракет. З них 14 – збила наша ППО.
- Андрій Єрмак заявив, що є влучання на Півночі, Заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Росіяни знову атакували об'єкти критичної інфраструктури.
- За даними глави Офісу Президента, окупанти застосували нову тактику – проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі, проте наша ППО впоралася.
- Вранці речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк попередила, що вдень 16 лютого окупанти можуть завдати повторного масованого удару по Україні. На щастя, під час повітряної тривоги з 12:12 по 12:36 росіяни не атакували.