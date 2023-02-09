Сирены раздаются на Востоке: ПВО работает по "Шахидам", в Краматорске и Славянске – взрывы

Вечером 9 февраля в восточных регионах прозвучали сирены, возвестившие о воздушной тревоге. Причиной явилась угроза атаки иранскими дронами.

По данным мониторинговых групп, захватчики уже запустили дроны-камикадзе. Если вы услышали сирены – немедленно переходите в укрытие.

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Где объявили тревогу

По состоянию на 22:27 сирены прозвучали в:

Днепропетровской области;

Харьковской области;

Донецкой области;

Полтавской области;

Запорожской области;

Кировоградской области;

Николаевской области.

Сумской области.

Непрерывная тревога в Луганской области продолжается с 4 апреля 2022 года, а во временно оккупированном Крыму – с 11 декабря.

Угроза атаки иранскими дронами

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак предупредил, что есть угроза атаки иранскими дронами-камикадзе Shahed, поэтому чиновник призвал граждан немедленно перейти в укрытие.

Между тем, мониторинговая группа Monitor сообщила, что кафиры запустили иранские дроны около 21:00, но поскольку они летят дольше, чем ракеты, то и тревоги могут быть продолжительнее. Жители Запорожской и Днепропетровской областей особо призывают быть осторожными к тревоге.

В сети сообщают о дронах на Днепропетровщине и Запорожье. Там работает ПВО. К слову, по меньшей мере, в Днепре и Запорожье по состоянию на 22:50 наши силы противовоздушной обороны отработали успешно.

Также глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил об угрозе атаки дронами в Николаевской области.

Отдельно поступают сообщения о взрывах в Краматорске, Славянске и Константиновке Донецкой области. По данным Monitor, враг атакует населённые пункты ракетами С-300.

Правила безопасности во время тревоги

Прежде всего – не игнорируйте сигнал тревоги, ведь есть угроза атаки. Не менее важно не публиковать фото и видео, на которых видна работа ПВО, ведь это то, что может помочь врагу.

Если вы услышали звуки взрывов, помните, что это может быть успешная работа сил ПВО. И все же, если был прилет – не публикуйте фото с последствиями атаки и особенно обломки дрона, на котором есть серийный номер. Такие фото также могут использовать враг.