За даними моніторингових груп, загарбники вже запустили дрони-камікадзе. Якщо ви почули сирени – негайно переходьте в укриття.

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Де оголосили тривогу

Станом на 22:27 сирени пролунали у:

Дніпропетровській області;

Харківській області;

Донецькій області;

Полтавській області;

Запорізькій області;

Кіровоградській області;

Сумській області.

Безперервна тривога в Луганській області триває з 4 квітня 2022 року, а в тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня.

Загроза атаки іранськими дронами

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак попередив, що є загроза атаки іранськими дронами-камікадзе Shahed, тому посадовець закликав громадян негайно перейти в укриття.

Тим часом моніторингова група Monitor повідомила, що окупанти запустили іранські дрони близько 21:00, але оскільки вони летять довше, ніж ракети, то й тривоги можуть бути триваліші. Мешканців Запорізької та Дніпропетровської областей особливо закликають бути обережними до тривоги.

Станом на 22:30 у мережі повідомляють про щонайменше 1 дрон на Дніпропетровщині.

Правила безпеки під час тривоги

Найперше – не ігноруйте сигнал тривоги, адже є загроза атаки. Не менш важливо не публікувати фото й відео, на яких видно роботу ППО, адже це те, що може допомогти ворогу.

Якщо ви почули звуки вибухів – пам'ятайте, що це може бути успішна робота сил ППО. Та все ж, якщо був приліт – не публікуйте фото з наслідками атаки й особливо уламки дрона, на якому є серійний номер. Такі фото так само може використати ворог.