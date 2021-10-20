В Сирии прогремел мощный взрыв возле президентского дворца: 14 военных погибли

В столице Сирии Дамаске 20 октября произошел взрыв возле президентского дворца. В результате инцидента погибли 14 военных, еще несколько – получили ранения.

По информации местных властей, взрыв произошел во время, когда местные жители шли на учебу и работу.

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Детали взрыва в Сирии

Взрыв 20 октября прогремел вблизи президентского дворца в Дамаске. Там сработали два взрывных устройства. В то время мимо них проезжал автобус, в котором были военные.

В результате взрыва погибли 14 человек, еще 3 получили ранения. Ранее сообщалось о 13 жертвах, однако один из раненых военных умер.

В то же время команда саперов обезвредила третье устройство, установленное в том же районе.

Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент.

Последствия войны в Сирии

По данным ООН, с начала гражданской войны – с марта 2011 года – погибли по меньшей мере 350 000 человек.

Война также заставила более половины населения страны покидать свои дома. В частности, 5 миллионов местных жителей сбежали за границу.

В Дамаске прогремел взрыв: Фото Sky News, SANA