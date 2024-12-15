Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины в вечернем обращении 14 декабря.

Интересно Цунами, что накроет всех: кто теперь контролирует Сирию и почему кровавая бойня продолжится

Что сказал Зеленский о помощи с продовольствием Сирии

Владимир Зеленский отметил, что после докладов чиновников он вместе с ними согласовал работу Украины по Сирии. Прежде всего это касается гуманитарной и безопасности работу, а также помощи в стабилизации ситуации внутри страны.

Для Украины это важно. Чем более спокойной будет ситуация в таких регионах, тем активнее мир сможет помогать нам установить мир. Мы готовы помочь Сирии с недопущением продовольственного кризиса,

– отметил глава государства.

Украинский лидер уточнил, что помощь с продовольствием в Сирию может отбывать в рамках инициативы "Зерно из Украины".

"Я дал поручение правительству наладить поставки продовольствия в сотрудничестве с международными организациями и теми партнерами, которые могут помочь", – пояснил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина призывает всех в мире сейчас подключиться к стабилизационным усилиям в Сирии ради того, чтобы война, разожженная более десятилетия назад с участием Ирана и России, наконец прекратилась.

К слову, журналисты The Washington Post писали, что Украина также сыграла свою "скромную роль" в свержении режима Башара Асада в Сирии. В частности, по данным источников издания, украинская разведка направила около 20 опытных операторов беспилотников и около 150 FPV-дронов, чтобы помочь "Хайят Тахрир аш-Шам".