Сирия готова развивать стратегическое партнерство с Украиной на разных уровнях, – глава МИД

Министр иностранных дел Сирии Асаад Хассан аш-Шайбани заявил, что страна надеется на стратегическое партнерство с Украиной.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Отмечается, что соответствующее заявление глава сирийского МИД сделал во время встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой.

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В МИД Сирии прокомментировали партнерство с Украиной

Новое правительство Сирии надеется на "стратегическое партнерство" с Украиной.

Между нами и Украиной будет стратегическое партнерство на политическом, экономическом и социальном уровнях, а также научное партнерство,

– сказал Асаад Гассан аль-Шибайни.

Министр иностранных дел Сирии также добавил, что "сирийский народ и украинский народ имеют одинаковый опыт и те же страдания, которые мы пережили за 14 лет". Таким образом он провел параллель между жестокой войной в Сирии и российским вторжением в Украину.

К слову, ранее Владимир Зеленский также заявил, что Украина готова развивать долгосрочные, стратегические отношения с Сирией и ценит шанс на восстановление нормальной и стабильной жизни в стране.

К тому же Андрей Сибига заявлял, что Украина будет поддерживать продовольственную безопасность Сирии. В частности в страну прибудут более 20 грузовиков, которые доставят 500 тонн украинской муки в рамках гуманитарной инициативы "Зерно из Украины".