Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что Кремль также не вернет и сирийского диктатора, разве что мертвым. Новая же власть Сирии чувствует себя уверенно и знает, что может рассчитывать на помощь других стран.

Смотрите также Россия убирается из Сирии, – аналитики указали на новые спутниковые снимки

Россия в патовой ситуации

Политолог отметил, что заявление новой власти Сирии – ожидаемая позиция, ведь сейчас Россия для них фактически пустое место. Новая власть, помимо компенсаций, также требует Асада. Очевидно, что сам он для Владимира Путина не имеет значения.

Главное для Кремля – украденные деньги сирийского диктатора, которые российские власти, вероятно, уже успели забрать себе. Более того, российские власти могут выслать разве что тело Асада, ведь он знает "слишком много" о россиянах, что мог бы рассказать новой власти.

Здесь для России патовая ситуация, потому что они не могут выдать Асада, не могут вернуть деньги. Кроме того, люди, которые сейчас пришли к власти в Сирии – это люди, которых россияне пытались убить, и родственники тех, кого убивали, кого расстреливали из самолетов,

– подчеркнул Рейтерович

По словам политолога, Сирия унизила Россию и знает, что если им нужна будет помощь, например, гуманитарная, то большое количество стран готовы помочь. В частности, Украина готова помочь Сирии продовольствием. Россияне же не могут такого сделать, ведь для них это будет показ слабости.

Напомним, что в Сирии сейчас приостановлено действие Конституции и распущен парламент. Лидера повстанцев Ахмеда аль-Шараа был объявлен президентом в переходный период.