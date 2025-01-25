На днях стало известно, что новая власть Сирии разорвала соглашение с российской компанией об управлении морским портом Тартус, которое должно было длиться 49 лет. Как показывают спутниковые снимки базы в Тартусе, Россия, вероятно, начала эвакуацию своих войск, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.
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Что известно
На фото видно, что на базе пришвартовались два российских корабля "Спарта" и "Спарта II". До этого момента ни один российский военный корабль не появлялся в Тартусе после падения режима Асада.
На спутниковых снимках можно увидеть десятки военных машин, припаркованных в порту возле места, где пришвартованы корабли. Рядом также были краны, которые обычно используют для загрузки.
Морской аналитик Фредерик Ван Локерен отметил, что в порту есть еще два российских военных корабля, которые задействованы в эвакуации.
Также за последние недели в порт Тартус доставили много военной техники – транспорт и оборудование.
Военная техника в порту Тартус 17 декабря / Фото Maxar
Заметим, что россияне начали вывозить оружие еще в середине декабря.
Важно! Тартус был единственной базой России в Средиземном море, где корабли России могли заправляться и идти на ремонт во время операций на Ближнем Востоке и в Африке.
Спутниковые снимки показывают большую активность и на главной российской авиабазе в Сирии Хмеймим.
На спутниковых снимках, сделанных 6 января, на авиабазе Хмеймим загружают военную технику в самолеты / Фото Maxar
Большие российские самолеты загружают военной техникой. Самолеты не менее 10 раз перевозили военных на авиабазы в Ливию.