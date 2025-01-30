К сожалению, есть раненые, среди которых дети. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение начальника МВА Александра Гончаренко.

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Обстрел Краматорска

Днем 30 января Краматорск подвергся вражескому обстрелу. В зоне поражения оказалась гражданская инфраструктура.

Сначала было известно об одном раненом. Вскоре стало известно, что количество пострадавших возросло, уточнил начальник ОВА Филашкин.

Так, по меньшей мере 5 человек ранены, в том числе двое детей: 8-летний мальчик и 7-летняя девочка.

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Напомним, что утром в среду, 15 января, российские войска нанесли авиационный удар по Краматорску. Тогда мишенью для вражеской атаки стал микрорайон с плотной жилой застройкой.

В результате попадания средства поражения по многоэтажному дому телесные повреждения получили по меньшей мере 9 человек.