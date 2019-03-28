Сирия сообщила о воздушный удар по Алеппо со стороны Израиля: видео
Авиационный удар был нанесен в среду около 23:00 по местному времени. Атаке подверглись гражданский аэропорт Алеппо, расположенный рядом с поселением Джибрин, а также промышленная зона Шейх-Наджар.
Агентство SANA сообщило о том, что ПВО Сирии отбили несколько ракет, которые Израиль выпустил по городу Алеппо. Впоследствии в сети появились кадры, на которых запечатлены последствия авиаудара, который, как утверждает сирийское телевидение, нанесли ВВС Израиля.
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Около 23:00 по местному времени в среду, 27 марта, наши средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку Израиля на ряд объектов в промышленной зоне Шейх-Наджар на северо-востоке от Алеппо и сбили несколько ракет,
– говорится в сообщении.
В результате обстрела зафиксировано материальный ущерб, в городе при этом погас свет. О жертвах среди населения не сообщается.
Израильские военные пока не подтвердили свою причастность к атаке.
Армия обороны Израиля не раз наносила удары по объектам в Сирии, объясняя это стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов.
Видео последствий авиаударов по Алеппо:
Напомним, что 25 марта президент США Дональд Трамп подписал Декларацию о признании суверенитета Израиля над спорной территорией – Голанские высоты. Такое решение Трампа создало международный прецедент признания законности захвата части территории одного государства другим во время войны. В частности, для России это – аргумент в пользу требования признания Крыму русским.