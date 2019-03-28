06:20
28 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Звездные войны" Путина. Ленин против гномов
      Вєсті Кремля
      21:42, 27 марта
      Вести.UA: Порошенко и "Остров сокровищ". Томос отправляется в Антарктиду
      Вєсті.UA
      23:42, 27 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Сирия сообщила о воздушный удар по Алеппо со стороны Израиля: видео

      0 Читати новину українською
      Последствия авиаударов по Алеппо
      Последствия авиаударов по Алеппо / @AlAhly_Online

      Авиационный удар был нанесен в среду около 23:00 по местному времени. Атаке подверглись гражданский аэропорт Алеппо, расположенный рядом с поселением Джибрин, а также промышленная зона Шейх-Наджар.

      Агентство SANA сообщило о том, что ПВО Сирии отбили несколько ракет, которые Израиль выпустил по городу Алеппо. Впоследствии в сети появились кадры, на которых запечатлены последствия авиаудара, который, как утверждает сирийское телевидение, нанесли ВВС Израиля.

      Читайте также: Украина считает Голанские высоты оккупированной Израилем территории, – МИД

      Около 23:00 по местному времени в среду, 27 марта, наши средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку Израиля на ряд объектов в промышленной зоне Шейх-Наджар на северо-востоке от Алеппо и сбили несколько ракет,
      – говорится в сообщении.

      В результате обстрела зафиксировано материальный ущерб, в городе при этом погас свет. О жертвах среди населения не сообщается.

      Израильские военные пока не подтвердили свою причастность к атаке.

      Армия обороны Израиля не раз наносила удары по объектам в Сирии, объясняя это стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов.

      Видео последствий авиаударов по Алеппо:

      Напомним, что 25 марта президент США Дональд Трамп подписал Декларацию о признании суверенитета Израиля над спорной территорией – Голанские высоты. Такое решение Трампа создало международный прецедент признания законности захвата части территории одного государства другим во время войны. В частности, для России это – аргумент в пользу требования признания Крыму русским.

      blog_ava
      7 мифов о вагине, которые разрушают сексуальную жизнь
      27 марта
      254
      Теги: Война в Сирии Новости Израиля Оружие
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Серия взрывов прогремела в Кропивницком: фото и видео
      сегодня , 01:53 Серия взрывов прогремела в Кропивницком: фото и видео
      13203
      Зачем Россия отправила военных в Венесуэлу
      сегодня , 01:30 Зачем Россия отправила военных в Венесуэлу
      Іван Яковина 241
      Главные новости 27 марта: взрывы в Кропивницком, акции "Нацкорпуса" и произвол ФСБ в Крыму
      27 марта , 23:34 Главные новости 27 марта: взрывы в Кропивницком, акции "Нацкорпуса" и произвол ФСБ в Крыму
      398
      В Украини выборы, а в "ЛНР" – "Российско-Донбасская весна"
      27 марта , 22:00 В Украини выборы, а в "ЛНР" – "Российско-Донбасская весна"
      Ольга Черненко 764
      Современные украинские театры: секс, скандалы и неудобные темы (18+)
      27 марта , 20:30 Современные украинские театры: секс, скандалы и неудобные темы (18+)
      Настя Сукач 1979
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Путин может готовить свою дочь Екатерину стать его преемницей, – СМИ
       13 декабря 2018 , 13:12
      Как Россия может уничтожить самую дорогую в истории систему вооружения изнутри
       6 марта , 14:55
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук