07:13
28 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Зоряні війни" Путіна. Ленін проти гномів
      Вєсті Кремля
      21:39, 27 березня
      Вєсті.UA: Порошенко і "Острів скарбів". Томос відправляється в Антарктиду
      Вєсті.UA
      19:34, 27 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Сирія повідомила про повітряний удар по Алеппо з боку Ізраїля: відео

      2321 Читать новость на русском
      Наслідки авіаударів по Алеппо
      Наслідки авіаударів по Алеппо / @AlAhly_Online

      Авіаційний удар був нанесений в середу близько 23:00 за місцевим часом. Атаки зазнали цивільний аеропорт Алеппо, розташований поруч з поселенням Джібрін, а також промислова зона Шейх-Наджар.

      Агентство SANA повідомило про те, що ППО Сирії відбили кілька ракет, які Ізраїль випустив по місту Алеппо. Згодом у мережі з'явилися кадри, на яких відображені наслідки авіаудару, який, як стверджує сирійське телебачення, завдали ВПС Ізраїлю.

      Читайте також: Україна вважає Голанські висоти окупованою Ізраїлем територією, – МЗС

      Близько 23:00 за місцевим часом у середу, 27 березня, наші засоби протиповітряної оборони відбили повітряну атаку Ізраїлю на низку об'єктів у промисловій зоні Шейх-Наджар на північному сході від Алеппо і збили кілька ракет,
      – йдеться у повідомленні.

      В результаті обстрілу є матеріальні збитки, в місті при цьому зникло світло. Про жертви серед населення не повідомляється.

      Ізраїльські військові поки не підтвердили свою причетність до атаки.

      Армія оборони Ізраїлю не раз завдавала ударів по об'єктах в Сирії, пояснюючи це прагненням не допустити потрапляння сучасних озброєнь в руки ворогів.

      Відео наслідків авіаударів по Алеппо:

      Нагадаємо, що 25 березня президент США Дональд Трамп підписав Декларацію про визнання суверенітету Ізраїлю над спірною територією – Голанськими висотами. Таке рішення Трампа створило міжнародний прецедент визнання законності захоплення частини території однієї держави іншою під час війни. Зокрема, для Росії це – аргумент на користь вимоги визнання Криму російським.

      blog_ava
      Сотні голубів замурували у стіну будинку на Запоріжжі: фото і відео
      сьогодні
      6269
      Теги: Війна у Сирії Новини Ізраїля Зброя
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вибухи та пожежа у Кропивницькому, є постраждалі: фото і відео (оновлено)
      сьогодні , 01:53 Вибухи та пожежа у Кропивницькому, є постраждалі: фото і відео (оновлено)
      12480
      Зачем Россия отправила военных в Венесуэлу
      сьогодні , 01:30 Зачем Россия отправила военных в Венесуэлу
      Іван Яковина 714
      Головні новини 27 березня: вибухи у Кропивницькому, акції "Нацкорпусу" та свавілля ФСБ у Криму
      27 березня , 22:44 Головні новини 27 березня: вибухи у Кропивницькому, акції "Нацкорпусу" та свавілля ФСБ у Криму
      1784
      В Украине выборы, а в "ЛНР" – "Российско-Донбасская весна"
      27 березня , 22:00 В Украине выборы, а в "ЛНР" – "Российско-Донбасская весна"
      Ольга Черненко 834
      Сучасні українські театри: секс, скандали і незручні теми (18+)
      27 березня , 20:30 Сучасні українські театри: секс, скандали і незручні теми (18+)
      Настя Сукач 3965
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук