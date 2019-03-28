Сирія повідомила про повітряний удар по Алеппо з боку Ізраїля: відео

Авіаційний удар був нанесений в середу близько 23:00 за місцевим часом. Атаки зазнали цивільний аеропорт Алеппо, розташований поруч з поселенням Джібрін, а також промислова зона Шейх-Наджар.

Агентство SANA повідомило про те, що ППО Сирії відбили кілька ракет, які Ізраїль випустив по місту Алеппо. Згодом у мережі з'явилися кадри, на яких відображені наслідки авіаудару, який, як стверджує сирійське телебачення, завдали ВПС Ізраїлю.

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Близько 23:00 за місцевим часом у середу, 27 березня, наші засоби протиповітряної оборони відбили повітряну атаку Ізраїлю на низку об'єктів у промисловій зоні Шейх-Наджар на північному сході від Алеппо і збили кілька ракет,

– йдеться у повідомленні.

В результаті обстрілу є матеріальні збитки, в місті при цьому зникло світло. Про жертви серед населення не повідомляється.

التلفزيون السوري : هناك سلسلة انفجارات نجمت عن ضربات جوية ، إسرائيلية وقعت قرب مطار حلب ومنطقة صناعية قريبة. pic.twitter.com/osR9RT4ytA — Al Ahly On line (@AlAhly_Online) 28 березня 2019 р.

Ізраїльські військові поки не підтвердили свою причетність до атаки.

Армія оборони Ізраїлю не раз завдавала ударів по об'єктах в Сирії, пояснюючи це прагненням не допустити потрапляння сучасних озброєнь в руки ворогів.

Відео наслідків авіаударів по Алеппо:

Нагадаємо, що 25 березня президент США Дональд Трамп підписав Декларацію про визнання суверенітету Ізраїлю над спірною територією – Голанськими висотами. Таке рішення Трампа створило міжнародний прецедент визнання законності захоплення частини території однієї держави іншою під час війни. Зокрема, для Росії це – аргумент на користь вимоги визнання Криму російським.