Сирія повідомила про повітряний удар по Алеппо з боку Ізраїля: відео
Авіаційний удар був нанесений в середу близько 23:00 за місцевим часом. Атаки зазнали цивільний аеропорт Алеппо, розташований поруч з поселенням Джібрін, а також промислова зона Шейх-Наджар.
Агентство SANA повідомило про те, що ППО Сирії відбили кілька ракет, які Ізраїль випустив по місту Алеппо. Згодом у мережі з'явилися кадри, на яких відображені наслідки авіаудару, який, як стверджує сирійське телебачення, завдали ВПС Ізраїлю.
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Близько 23:00 за місцевим часом у середу, 27 березня, наші засоби протиповітряної оборони відбили повітряну атаку Ізраїлю на низку об'єктів у промисловій зоні Шейх-Наджар на північному сході від Алеппо і збили кілька ракет,
– йдеться у повідомленні.
В результаті обстрілу є матеріальні збитки, в місті при цьому зникло світло. Про жертви серед населення не повідомляється.
Ізраїльські військові поки не підтвердили свою причетність до атаки.
Армія оборони Ізраїлю не раз завдавала ударів по об'єктах в Сирії, пояснюючи це прагненням не допустити потрапляння сучасних озброєнь в руки ворогів.
Відео наслідків авіаударів по Алеппо:
Нагадаємо, що 25 березня президент США Дональд Трамп підписав Декларацію про визнання суверенітету Ізраїлю над спірною територією – Голанськими висотами. Таке рішення Трампа створило міжнародний прецедент визнання законності захоплення частини території однієї держави іншою під час війни. Зокрема, для Росії це – аргумент на користь вимоги визнання Криму російським.