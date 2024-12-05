Сирийские повстанцы заходят в стратегический город Хама после захвата Алеппо

Силы сирийских повстанцев вытесняют проправительственные силы из города Хама. Это город в центральной Сирии, он расположен на пути к столице и резиденции правительства Дамаска.

Это стратегически важный город для правительства Башара Асада. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian и Reuters.

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Что известно о наступлении повстанцев на Хаму

Сирийские повстанцы выбили проправительственные силы из ключевого города Хама. Его постепенно берут под контроль.

Как сообщает Reuters, армия Сирии подтвердила вход повстанцев в город после ожесточенных боев и заявила о передислокации своих подразделений за пределы Хамы, "чтобы сохранить жизни мирных жителей и не допустить боевых действий в застройке".

По информации повстанцев, в настоящее время они контролируют районы на северо-востоке города. Телеканал "Аль-Джазира" обнародовал кадры с их присутствием в Хаме.

Город Хама, расположенный в центральной части страны, является стратегически важным для обороны Дамаска – столицы Сирии и центра власти Башара Асада. Сообщают, что бои вокруг города были особенно ожесточенными.

Как отмечает The Guardian, бои за Хаму начались в результате стремительного наступления повстанческих сил. До этого они выбили правительственные силы из второго по важности города Сирии Алеппо.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), базирующаяся в Великобритании, сообщает, что правительственным войскам остается только отступить в город Хомс на Юг.

Сирийские повстанцы заходят в город Хама в Центральной Сирии: карта liveuamap

В ответ правительство стягивает значительные силы в район Хамы, в частности "десятки грузовиков с танками, оружием, боеприпасами и солдатами". Также Асад обещает повысить зарплату кадровым солдатам на 50%.

Правительственные силы и боевики во главе с российскими и иранскими офицерами, по заявлениям, отбили атаку к северо-западу от Хамы.

Наступление повстанцев началось 27 ноября, одновременно с объявлением перемирия между Израилем и "Хезболлой" в Ливане. По данным ООН, более 115 тысяч человек "вынуждены покинуть свои дома в Идлибе и северном Алеппо".

Всего, по данным Обсерватории, за время эскалации конфликта погибли 704 человека, среди которых 110 гражданских.