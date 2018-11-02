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      "Сирийские демократические силы" приостановили операции на севере страны из-за атаки Турции

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      Солдаты отрядов "Сирийских демократических сил"
      Солдаты отрядов "Сирийских демократических сил" / Фото из открытых источников

      Вооруженная коалиция "Сирийские демократические силы" приостановила наступательную операцию против боевиков на севере Сирии в связи с атакой Турции.

      Об этом сообщил агентство "ТАСС" со ссылкой на Центральное командование США.

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      "Сирийские демократические силы" (СДС) временно остановили наступательные действия против "Исламского государства" в ответ на нападения Турции через границу на позиции СДС в Северной Сирии. Мы ожидаем, что этот перерыв имеет временный характер,
      – говорится в заявлении.

      Центральное командование США назвало СДС важным партнером возглавляемой Америкой международной антитеррористической коалиции.

      "Мы в равной степени привержены безопасности Турции и твердо призываем все стороны проявлять сдержанность с целью деэскалации ситуации и обеспечения максимального давления на "Исламское государство", – отмечается в документе.

      Анкара считает террористической организацией курдские отряды "Сил народной самообороны", которые составляют костяк арабо-курдских формирований "Сирийские демократические силы". Турция опасается, что они могут взять под свой контроль многокилометровую зону на границе двух государств.

      Напомним, что 30 октября было объявлено о подготовке Вооруженных сил Турции к масштабной операции против Сирии, а именно в районе стратегической высоты на восточном берегу реки Евфрат.

      Что такое "Сирийские демократические силы"?Альянс сил вооруженной оппозиции в Сирии, образованный 10 октября 2015 года. Состоит из курдских отрядов народной самообороны, различных арабских оппозиционных групп, входящих в Сирийскую арабскую коалицию, а также ассирийские, армянские и туркменские отряды. Действует в северных районах Сирии.

      Теги: Новости Турции Война в Сирии
      Источник: 24 Канал
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