Турция готовит масштабную военную операцию в Сирии

Вооруженные силы Турции готовятся к масштабной операции против Сирии, а именно в районе стратегической высоты на восточном берегу реки Евфрат.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на заседании Партии справедливости и развития, передает Hurriyet.

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"Мы вскоре осуществим комплексную операцию на восток от Евфрата, в самый эпицентр террористических организаций. Мы можем прийти неожиданно одной ночью", – заявил Президент Турции.

По его словам, предварительная подготовка к операции уже завершена. Также отметил, что Турция не позволит восстановление "Исламского государства", а сирийская территория будет шаг за шагом освобождена от террористов.

Напомним, президенты Турции, Франции, России и канцлер ФРГ по итогам субботнего саммита, который состоялся 27 октября в Стамбуле, относительно Сирии договорились продвигать политический процесс в этой стране, в частности, путем лучшей координации различных инициатив, и не прекращать борьбы с террористическими группами.

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