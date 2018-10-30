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      Турция готовит масштабную военную операцию в Сирии

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      Турция готовит масштабную военную операцию в Сирии
      Турция готовит масштабную военную операцию в Сирии / Фото из открытых источников

      Вооруженные силы Турции готовятся к масштабной операции против Сирии, а именно в районе стратегической высоты на восточном берегу реки Евфрат.

      Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на заседании Партии справедливости и развития, передает Hurriyet.

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      "Мы вскоре осуществим комплексную операцию на восток от Евфрата, в самый эпицентр террористических организаций. Мы можем прийти неожиданно одной ночью", – заявил Президент Турции.

      По его словам, предварительная подготовка к операции уже завершена. Также отметил, что Турция не позволит восстановление "Исламского государства", а сирийская территория будет шаг за шагом освобождена от террористов.

      Напомним, президенты Турции, Франции, России и канцлер ФРГ по итогам субботнего саммита, который состоялся 27 октября в Стамбуле, относительно Сирии договорились продвигать политический процесс в этой стране, в частности, путем лучшей координации различных инициатив, и не прекращать борьбы с террористическими группами.

      ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ В СИРИИ:

       
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      Теги: Война в Сирии Реджеп Эрдоган Новости Турции война
      Источник: 24 Канал
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