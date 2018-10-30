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      Туреччина готує масштабну військову операцію в Сирії

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      Туреччина готує масштабну військову операцію в Сирії
      Туреччина готує масштабну військову операцію в Сирії / Фото з відкритих джерел

      Збройні сили Туреччини готуються до масштабної операції проти Сирії, а саме у районі стратегічної висоти на східному березі річки Євфрат.

      Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив на засіданні Партії справедливості та розвитку, передає Hurriyet.

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      "Ми незабаром здійснимо комплексну операцію на схід від Євфрату, в самий епіцентр терористичних організацій. Ми можемо прийти несподівано однієї ночі", – зяавив Президент Туреччини.

      За його словами, попередня підготовка до операції вже завершена. Також зазначив, що Туреччина не дозволить відновлення "Ісламської держави", а сирійська територія буде крок за кроком звільнена від терористів.

      Нагадаємо, президенти Туреччини, Франції, Росії та канцлер ФРН за підсумками суботнього саміту, який відбувся 27 жовтня у Стамбулі, щодо Сирії домовилися просувати політичний процес в цій країні, зокрема, шляхом кращої координації різних ініціатив, і не припиняти боротьби з терористичними групами.

      хроніка останніх подій у сирії:
      Теги: Війна у Сирії війна Новини Туреччини Реджеп Ердоган
      Джерело: 24 Канал
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