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      "Сирійські демократичні Сили" призупинили операції на півночі країни через атаки Туреччини

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      Солдати загонів "Сирійських демократичних Сил"
      Солдати загонів "Сирійських демократичних Сил" / Фото з відкритих джерел

      Озброєна коаліція "Сирійські демократичні Сили" призупинила наступальну операцію проти бойовиків на півночі Сирії у зв'язку з атакою Туреччини.

      Про це повідомило агенція "ТАСС" з посиланням на Центрального командування США.

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      "Сирійські демократичні Сили" (СДС) тимчасово зупинили наступальні дії проти "Ісламської держави" у відповідь на напади Туреччини через кордон на позиції СДС у Північній Сирії. Ми очікуємо, що ця перерва має тимчасовий характер,
      – йдеться в заяві.

      Центральне командування США назвало СДС важливим партнером очолюваної Америкою міжнародної антитерористичної коаліції.

      "Ми в рівній мірі віддані безпеці Туреччини й твердо закликаємо всі сторони проявляти стриманість з метою деескалації ситуації, що склалася і забезпечення максимального тиску на "Ісламську державу", – наголошено в документі.

      Анкара вважає терористичною організацією курдські загони "Сил народної самооборони", які складають кістяк арабо-курдських формувань "Сирійські демократичні Сили". Туреччина побоюється, що вони можуть взяти під свій контроль багатокілометрову зону на кордоні двох держав.

      Нагадаємо, що 30 жовтня було оголошено про підготовку Збройних сил Туреччини до масштабної операції проти Сирії, а саме у районі стратегічної висоти на східному березі річки Євфрат.

      Що таке "Сирійські демократичні Сили"?Альянс сил збройної опозиції в Сирії, утворений 10 жовтня 2015 року. Складається з курдських загонів народної самооборони, різних арабських опозиційних груп, що входять до Сирійської арабської коаліції, а також ассирійські, вірменські та туркменські загони. Діє в північних районах Сирії.

      Теги: Війна у Сирії Новини Туреччини
      Джерело: 24 Канал
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