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      Ізраїль продовжив атакувати цілі в Сирії навіть після збиття російського Іл-20, – ЗМІ

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      Ізраїль продовжив завдавати ударів по цілях у Сирії навіть після катастрофи російського літака Іл-20
      Ізраїль продовжив завдавати ударів по цілях у Сирії навіть після катастрофи російського літака Іл-20 / Фото з відкритих мереж

      Ізраїльська армія продовжила завдавати ударів по цілях у Сирії навіть після катастрофи російського літака Іл-20 у вересні над Середземним морем.

      Про це із посиланням на заяву високопоставленого ізраїльського чиновника повідомляє The Times of Israel.

      Читайте також: Катастрофа російського військового Іл-20 у Сирії: оприлюднено версію Ізраїля

      "Військова координація з Росією здійснюється так само, як і до інциденту", – зазначив неназваний чиновник.

      Як зауважує видання, Москва стверджувала, що інцидент з російським літаком Іл-20 17 вересня стався з вини Ізраїлю. Літак був знищений сирійськими військами, в результаті чого загинули 15 російських військовослужбовців, які перебували на борту.

      Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в листопаді повинен зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним в Парижі, але переговори поки ще не були заплановані. 

      Нагадаємо, 27 вересня Міноборони Росії оприлюднило попередні підсумки розслідування катастрофи Іл-20. Відповідно до слів російських військових, ракета сирійського комплексу С-200 не наводилася на Іл-20, а просто зачепила гвинти літака в польоті у напрямку до ізраїльського F-16.

      Катастрофа російського Іл-20: ХРОНІКА ПОДІЙ

      Теги: Новини політики Новини Росії Новини Ізраїля Війна у Сирії Катастрофа російського Іл-20
      Джерело: 24 Канал
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