Ізраїль продовжив атакувати цілі в Сирії навіть після збиття російського Іл-20, – ЗМІ

Ізраїльська армія продовжила завдавати ударів по цілях у Сирії навіть після катастрофи російського літака Іл-20 у вересні над Середземним морем.

Про це із посиланням на заяву високопоставленого ізраїльського чиновника повідомляє The Times of Israel.

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"Військова координація з Росією здійснюється так само, як і до інциденту", – зазначив неназваний чиновник.

Як зауважує видання, Москва стверджувала, що інцидент з російським літаком Іл-20 17 вересня стався з вини Ізраїлю. Літак був знищений сирійськими військами, в результаті чого загинули 15 російських військовослужбовців, які перебували на борту.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в листопаді повинен зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним в Парижі, але переговори поки ще не були заплановані.

Нагадаємо, 27 вересня Міноборони Росії оприлюднило попередні підсумки розслідування катастрофи Іл-20. Відповідно до слів російських військових, ракета сирійського комплексу С-200 не наводилася на Іл-20, а просто зачепила гвинти літака в польоті у напрямку до ізраїльського F-16.

Катастрофа російського Іл-20: ХРОНІКА ПОДІЙ