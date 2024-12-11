Запад не должен бояться: лидер сирийских повстанцев сделал заявление для СМИ

Лидер сирийского повстанческого движения Хайят Тахрир аш-Шам Абу Мохаммад аль-Джолани обратился к западным странам с заявлением. Он призвал не бояться смены власти в Сирии.

В интервью британскому телеканалу Sky News он заверил, что с уходом нынешнего режима страна получит шанс на восстановление и мир. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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О чем заявил лидер сирийской оппозиции

Он отметил, что режим Асада довел Сирию до опустошения. Сейчас страна будет отстроена.

Западные страны не должны бояться. Сирия движется к стабильности и развитию. Главным источником страха был режим Асада, который довел страну до разрушения. Народ истощен войной и стремится к миру,

– подчеркнул аль-Джолани.

Он подчеркнул, что многолетняя коррупция и жадность семьи Асада стали причиной нынешнего кризиса, а попытки России и Ирана закрепить свое влияние в Сирии потерпели неудачу.

Несмотря на его противоречивое прошлое, в частности связи с Аль-Каидой, аль-Джолани утверждает, что повстанческое движение сегодня ориентировано на восстановление страны и построение стабильного будущего.