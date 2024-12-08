В Сирии пал режим Башара Асада. Повстанцы объявили в сирийской столице Дамаск комендантский час.

На улицах города пусто. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC и The Times of Israel.

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В Дамаске продолжают раздаваться выстрелы и взрывы

Сирийские повстанцы объявили комендантский час в Дамаске с 16:00 8 декабря до 5:00 среды, 11 декабря по местному времени.

Люди покинули улицы сразу после того, как прозвучало сообщение об этом.

Жители города говорят, что они остаются дома и наблюдают... Одна женщина сказала, что будет период хаоса, но жизнь восстановится, и все, конечно, станет лучше,

– рассказала журналистка BBC.

Несмотря на то, что людей на улицах города нет, однако сообщается, что в Дамаске слышно еще много стрельбы. Также доносятся звуки артиллерийских обстрелов.

Напомним, что вооруженным повстанцам и простым жителям удалось зайти в президентский дворец в Дамаске, а еще – в Центробанк. Люди устроили экскурсию по резиденции Асада, некоторые даже выносили имущество.