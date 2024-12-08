На вулицях міста пусто. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC та The Times of Israel.
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У Дамаску продовжують лунати постріли та вибухи
Сирійські повстанці оголосили комендантську годину у Дамаску з 16:00 8 грудня до 5:00 середи, 11 грудня за місцевим часом.
Люди покинули вулиці одразу після того, як прозвучало повідомлення про це.
Мешканці міста кажуть, що вони залишаються вдома і спостерігають... Одна жінка сказала, що буде період хаосу, але життя відновиться, і все, звичайно, стане краще,
– розповіла журналістка BBC.
Попри те, що людей на вулицях міста немає, однак повідомляється, що у Дамаску чутно ще багато стрілянини. Також доносяться звуки артилерійських обстрілів.
Нагадаємо, що озброєним повстанцям та простим мешканцям вдалося зайти у президентський палац у Дамаску, а ще – до Центробанку. Люди влаштували екскурсію резиденцією Асада, дехто навіть виносив майно.