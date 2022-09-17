Система начала сама себя съедать, – эксперт прокомментировал анонсированный протест в белгороде

Невероятно, но в Белгороде анонсировали акцию протеста, состоится она в воскресенье 18 сентября. Сейчас акция якобы против "спецоперации", хотя раньше они анонсировали антивоенный митинг.

Об этом 24 каналу рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок. Он также отметил, что обстрелы, которые наносит россия по Украине, в частности из белгорода, вредят не только нам и не только нашей жизни, но и россиянам тоже, раз они "проснулись".

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Поэтому ситуация набирает кардинальные обороты против путина. Конечно, я не думаю, что россияне выйдут на этот протест и откровенно будут говорить о том, что нужно прекратить убийства украинцев,

– говорит Клочок.

По его мнению, такая реакция на несуразность российских военных указывает на то, что люди уже не готовы молчать и это "есть".

"Если россияне уже начинают говорить о деньгах, о прекращении войны – то это означает, что не всем есть деньжата на "лады калины", – отмечает эксперт.

Система начала сама себя съедать, до определенного предела можно контролировать людей ФСБ и страхом, потом уже не страшно,

– говорит он.

Украинцы давно потеряли всякий страх, путин не может этого понять – в этом его основная ошибка.

Валерий Клочок о полуживом режиме путина и собравшихся на "митинг" россиянах: смотрите видео