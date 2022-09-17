Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Він також зазначив, що обстріли, яких завдає росія по Україні, зокрема з бєлгорода, шкодять не лише нам і не лише нашим життям, а й росіянам теж, раз вони "прокинулись".

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Тому, ситуація набирає кардинальних обертів проти путіна. Звісно, я не думаю, що росіяни вийдуть на цей протест і щиро будуть говорити про те, що потрібно припинити вбивства українців,

– каже Клочок.

На його думку, така реакція на недолугість російських військових, вказує на те, що люди вже не готові мовчати і це "їсти".

"Якщо росіяни вже починають говорити про гроші, про припинення війни – то це означає, що не всім є грошенята на "лади каліни", – зазначає експерт.

Система почала сама себе з’їдати, до певної межі можна контролювати людей фсб і страхом, потім вже не страшно,

– каже він.

Українці давно втратили будь-який страх, путін не може цього розуміти – в цьому його основна помилка.

Валерій Клочок про напівживий режим путіна і росіян, які зібрались на "мітинг": дивіться відео