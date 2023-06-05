Большинство – не волонтеры: расследователи шокировали анализом организаций в системе "Путь"

Во время действия военного положения военнообязанные мужчины без уважительных причин не вправе пересекать государственную границу. Поэтому некоторые желающие пользуются всевозможными лазейками. В частности, системой "Путь".

В руках журналистов-расследователей оказалась база данных волонтеров, которые были внесены в систему "Путь" Львовской ОВА. И анализ продемонстрировал, что ею пользуются не только для волонтерской помощи, но и для побега из Украины.

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1800 организаций и более 32 тысяч разрешений

Редакция на протяжении длительного промежутка времени работала над расследованием. И ей удалось получить доступ к массиву данных с приказами Львовской ОВА, которые касаются внесения организаций в систему "Путь". Речь идет о 1800 организациях, по просьбе которых выдали более 32 тысяч разрешений на пересечение границы. Зафиксируем эти цифры.

После тщательного анализа расследователи обнаружили, что среди наиболее успешных "просителей" – организации, связанные между собой. Интересно, что за ними не наблюдалась волонтерская деятельность. Более того, часть их так называемых "волонтеров" сбежала из страны с помощью полученных разрешений.

Для выезда создают фейковые организации

Предварительные данные временной следственной комиссии Верховной Рады свидетельствуют о том, что через систему "Путь" сбежали из Украины почти 9,4 тысячи мужчин призывного возраста.

По данным расследователей издания "Наши деньги. Львов", одна из наиболее активных организаций, которая использовала возможности "Пути" от ЛОВА, – благотворительная организация "Наши добрые дела". Интересно, что создали ее 9 месяцев назад. Собственно, ей выдали разрешения на выезд 270 человек.



Список успешных просителей разрешений через систему "Путь" от ЛОВА / Инфографика "Наши деньги. Львов"

Следует обратить внимание, что в организации нет ни сайта, ни страницы в фейсбуке, ни публикаций в медиа. Сам фонд зарегистрирован по адресу город Львов, улица Липинского, 29, квартира 8. Впрочем, в реестре недвижимости отсутствует такой дом и квартира. Там расположен ЖК "Авалон Тайм". Правда, нумерация построек жилого комплекса содержит также буквы.

Зарегистрированный фонд на Корчинского Евгения Сергеевича. Указано, что он зарегистрирован в поселке Иванков Киевской области. Но реальность такова, что этого человека не существует. За указанным адресом числиться Корчемный Евгений Сергеевич. Правда, ни его телефоны, ни электронная почта не работают.

Редакция "Наши деньги. Львов" обнаружила, что от "Наших добрых дел" уехали и не вернулись в Украину несколько десятков человек.

Интересно, что Корчемного в систему "Путь" тоже внесли. Но не от организации, а от ОО "Неравнодушные граждане". Ее основателем, согласно YouControl, является Алексей Шевчук. Он – бывший внештатный советник главы Львовской ОВА по гуманитарной помощи и волонтерству. Собственно, он на протяжении почти года возглавлял координационный штаб по предоставлению гуманитарки ЛОВА.

Заметим, что самый успешный проситель – благотворительный фонд "Чистый Киев". Ему ЛОВА предоставила разрешения на выезд для почти 400 мужчин. Среди них – сомнительные лица, которых сложно назвать волонтерами. К примеру, разрешение в мае 2022 дало возможность выехать с концами жителю Старосамборского района Ивану Мочульскому. Отмечают расследователи, что он четырежды судим, а теперь объявлен в розыск.



Связь организаций между собой / Инфографика "Наши деньги. Львов"

В то же время в двадцатку организаций, которым предоставили больше согласий на выезд мужчин призывного возраста, попали реальные организации. Об их деятельности легко можно найти информацию, в частности:

"Фонд помощи Украине "Движение в будущее" – 365 разрешений, инициатором создания которого стал футбольный клуб "Движение" Григория Козловского;

"Львовский IT кластер – 280;

"Народная самооборона Львовщины – 200".

Мы же напомним, что пограничники усилили контроль за выездом мужчин призывного возраста, которые пользуются системой "Путь". Собственно, причиной стали системные злоупотребления. В частности, те, о которых мы упомянули выше.