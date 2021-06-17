Система стимулирования экономики в Италии и Украине: сравнение экспертов

Сходство Украины и Италии проявляется в экономическом и политическом развитии, а также в большом количестве мигрантов, которые работают за рубежом в поисках лучшей жизни.

Такие утверждения опубликованы на сайте The European Morning Post, который ссылается на информацию Института Фридмана.

В статье обращают внимание на тот факт, что два государства активно сотрудничают в различных сферах от туризма и модной индустрии, до строительства и металлургии. Но правительство Италии гораздо больше обеспокоено совершенствованием своих городских предприятий, которые расположены в основном в северном регионе страны.

Существует большая разница между итальянским и украинским опытом стимулирования экономики путем налогообложения, протекционизма и механизмов субсидирования,

– говорится в материале.

Поддержка металлосодержащих проектов и инвестиций в них способствует строительству новых мостов, ветровых хозяйств, автомагистралей и производственных мощностей.

Более того, новый план восстановления итальянской экономики предполагает поддержку предприятий на 2021-2026 гг. В общей сумме 193 млрд евро, из которых 65 млрд евро будут выделены в виде грантов. В Украине в то же время вводится налоговая нагрузка выше, что эквивалентно около 70-90 миллиардов евро, выведенными из обращения бизнеса,

– сообщается на сайте The European Morning Post.

Эксперты заключили, что Украина, которая празднует 30 лет независимости летом, находится только в начале своего пути к демократии, но ошибки в экономической, финансовой и налоговой политике могут дорого стоить стране и повлиять на ее развитие.