Такі твердження опубліковані на сайті The European Morning Post, який посилається на інформацію Інституту Фрідмана.

У статті звертають увагу на той факт, що дві держави активно співпрацюють в різних сферах від туризму і модної промисловості, до будівництва і металургії. Але уряд Італії набагато більше стурбований вдосконаленням своїх міських підприємств, які в основному розташовані в північному регіоні країни.

Існує велика різниця між італійським та українським досвідом стимулювання економіки шляхом оподаткування, протекціонізму і механізмів субсидування,

– мовиться в матеріалі.

Підтримка металомістких проєктів та інвестицій в них сприяє будівництву нових мостів, вітрових господарств, автомагістралей та виробничих потужностей.

Більше того, новий план відновлення італійської економіки передбачає підтримку підприємств на 2021–2026 рр. У загальній сумі 193 млрд євро, з яких 65 млрд євро будуть виділені у вигляді грантів. В Україні водночас вводиться вище податкове навантаження, що еквівалентно близько 70–90 мільярдів євро, виведеним з обігу бізнесу,

– повідомляється на сайті The European Morning Post.

Експерти підсумували, що Україна, яка святкує 30 років незалежності цього літа, перебуває тільки на початку свого шляху до демократії, але помилки в економічній, фінансовій і податковій політиці можуть дорого коштувати країні й вплинути на її розвиток.