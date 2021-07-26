"Систематически давят": Мамедов увольняется из Офиса генпрокурора

Гюндуз Мамедов увольняется с должности заместителя генпрокурора Ирины Венедиктовой. Чиновнику в Офисе генпрокурора якобы создали слишком сложные условия работы.

Пресс-служба юридической компании "Миллер" сообщила, что на Мамедова давят. Кроме того, ему мешают выполнять свои должностные обязанности.

Актуально Выкрутил розетки и снял унитазы: экс-генпрокурор Пискун целый месяц съезжал с госдачи

По данным "Миллер", законных оснований для увольнения Мамедова нет, поэтому активно используют дискредитационную информационную кампанию.

Новость дополняется