"Систематически давят": Мамедов увольняется из Офиса генпрокурора
26 июля 2021 , 10:59Читати новину українською
Источник:24 канал
Гюндуз Мамедов увольняется с должности заместителя генпрокурора Ирины Венедиктовой. Чиновнику в Офисе генпрокурора якобы создали слишком сложные условия работы.
Пресс-служба юридической компании "Миллер" сообщила, что на Мамедова давят. Кроме того, ему мешают выполнять свои должностные обязанности.
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По данным "Миллер", законных оснований для увольнения Мамедова нет, поэтому активно используют дискредитационную информационную кампанию.
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