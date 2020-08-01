В системе российского кураторства над оккупированными территориями Донбасса произошли существенные изменения. На заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака большое влияние теперь имеет "идеолог русского мира" Константин Затулин.

Большое влияние на Козака имеет Затулин

Особое внимание украинские разведчики уделяют тому, что происходит в оккупационных структурах ОРДЛО. Об этом написал в статье для издания "Зеркало недели" глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк.

Актуально Возмутительные заявления России: какой сигнал Кремль дает Украине

После отставки Владислава Суркова доступ к уху нового куратора проекта "СССР 2.0" Дмитрия Козака получил идеолог "русского мира" Константин Затулин, который нашептывает Козаку идею положить в основу российской стратегии на украинском направлении "грузинскую или молдавскую модель",

– написал Кондратюк.

По мнению Затулина, нужно создать такую ​​модель минских договоренностей, чтобы Донбасс был лишь формально в составе Украины и мог влиять на политику украинского правительства. Затулин призывает дождаться, когда в Украине придется не националистический, а "умеренный режим", с которым можно договариваться.

Козак недавно раскритиковал переговоры на уровне советников

Отметим, что недавно Дмитрий Козак написал письмо советнику канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Копии получили представители Франции и Украины, в частности – руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

В письме Козак называл переговоры на уровне советников бессмысленными и призвал изменить этот формат. В Кремле поспешили заверить, что от переговоров по Донбасса не отказываются и слова Козака передернули.