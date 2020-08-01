У системі російського кураторства над окупованими територіями Донбасу стались суттєві зміни. На заступника голови адміністрації президента Росії Дмитра Козака великий вплив тепер має "ідеолог русского мира" Костянтин Затулін.

Великий вплив на Козака має Затулін

Особливу увагу українські розвідники приділяють тому, що відбувається в окупаційних структурах ОРДЛО. Про це написав у статті для видання "Дзеркало тижня" голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк.

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Після відставки Владислава Суркова доступ до вуха нового куратора проєкту "СРСР 2.0" Дмитра Козака отримав ідеолог "русского міра" Костянтин Затулін, який нашіптує Козаку ідею покласти в основу російської стратегії на українському напрямі "грузинську чи молдовську модель",

– написав Кондратюк.

На думку Затуліна, потрібно створити таку модель мінських домовленостей, щоб Донбас був лише формально у складі України і міг впливати на політику українського уряду. Затулін закликає дочекатись, коли в Україні прийде не націоналістичний, а "поміркований режим", з яким можна домовлятись.

Козак нещодавно розкритикував переговори на рівні радників

Зазначимо, що нещодавно Дмитро Козак написав листа раднику канцлера ФРН Ангели Меркель. Копії отримали представники Франції та України, зокрема, – керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.



У листі Козак називав переговори на рівні радників безглуздими і закликав змінити цей формат. У Кремлі поспішили запевнити, що від переговорів щодо Донбасу не відмовляються і що слова Козака пересмикнули.