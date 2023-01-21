Скорее всего, в Кремле преследуют две цели. Об этом 24 Канала ска зав эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс.

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Чего пытается достичь Кремль

С одной стороны, отмечает эксперт, это направлено на москвичей, живущих в другой реальности. Они не чувствуют, что война Россия против Украины продолжается.

Первоочередная задача Путина и Кремля была привить российскому обществу войну как элемент их экзистенциальной жизни на ближайшее время,

– отмечает Ференс.

Они понимали, что если сразу скажут "война", недовольство может быть достаточно серьезным, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. Именно поэтому они придумали термин "специальная военная операция", чтобы подавляющее большинство россиян чувствовало себя комфортно, смотрело телеграм-каналы, но в жизни существенно ничего не менялось.

Теперь в публичном пространстве говорят, что это война, это надолго, это священная миссия. И пропаганда только нарастает.

Размещение ПВО, по моему мнению, является сигналом для элитарных частей российского общества: "Все, мы пришли к этапу, когда все должны готовиться к жизни в военном положении. Когда Путин снова скажет о мобилизации – будьте к тому готовы",

– считает кандидат политических наук.

С другой стороны, добавляет он, рост уровня угрозы в контексте эскалации отношений между коллективным Западом и Россией. Кремль будет подавать это в качестве защиты своих граждан от возможных атак НАТО.

"Это было достаточно показательно сделано. Я думаю, они сами забросили эти фотографии с мест размещения этих средств, чтобы пошел определенный резонанс в обществе", – говорит Богдан Ференс.

Россияне усиливают ПВО: что известно