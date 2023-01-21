Найімовірніше, у Кремлі переслідують дві цілі. Про це 24 Каналу сказав експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс.
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Чого намагається досягти Кремль
З одного боку, зауважує експерт, це спрямовано на москвичів, які живуть в іншій реальності. Вони не відчувають, що війна Росії проти України триває.
Першочергове завдання Путіна й Кремля було прищепити російському суспільству війну як елемент їхнього екзистенційного життя на найближчий час,
– зазначає Ференс.
Вони розуміли, якщо одразу скажуть "війна", невдоволення може бути достатньо серйозним, особливо у Москві та Санкт-Петербурзі. Саме тому вони вигадали термін "спеціальна військова операція", щоб переважна більшість росіян почувалася комфортно, дивилася телеграм-канали, але в житті суттєво нічого не змінювалося.
Тепер у публічному просторі кажуть, що це війна, це на довго, це священна місія. І пропаганда лише наростає.
Розміщення ППО, на мою думку, є сигналом для елітарних частин російського суспільства: "Все, ми прийшли до етапу, коли всі маємо готуватися до життя у воєнному стані. Коли Путін знову скаже про мобілізацію – будьте до того готові",
– вважає кандидат політичних наук.
З іншого боку, додає він, зростання рівня загрози в контексті ескалації відносин між колективним Заходом та Росією. Кремль подаватиме це як захист своїх громадян від можливих атак НАТО.
"Це було досить показово зроблено. Я думаю, вони самі закинули ці фотографії з місць розміщення цих засобів, аби пішов певний резонанс у суспільстві", – каже Богдан Ференс.
Росіяни посилюють ППО: що відомо
- Вочевидь, у Москві взялися посилювати ППО. Так, на даху однієї з адмінбудівель столиці з'явився самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".
- У телеграм-каналах з'явилися кадри, на яких можна побачити, що ЗРК розташували на будівлі міністерства оборони Росії. На інших відео видно, як люди у військовій формі за допомогою крана затягують на дах російську техніку.
- До слова, будівля міноборони Росії розташована орієнтовно за 2 кілометри від Кремля.