Найімовірніше, у Кремлі переслідують дві цілі. Про це 24 Каналу сказав експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс.

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Чого намагається досягти Кремль

З одного боку, зауважує експерт, це спрямовано на москвичів, які живуть в іншій реальності. Вони не відчувають, що ві йна Росії проти України триває.

Першочергове завдання Путіна й Кремля було прищепити російському суспільству війну як елемент їхнього екзистенційного життя на найближчий час,

– зазначає Ференс.

Вони розуміли, якщо одразу скажуть "війна", невдоволення може бути достатньо серйозним, особливо у Москві та Санкт-Петербурзі. Саме тому вони вигадали термін "спеціальна військова операція", щоб переважна більшість росіян почувалася комфортно, дивилася телеграм-канали, але в житті суттєво нічого не змінювалося.

Тепер у публічному просторі кажуть, що це війна, це на довго, це священна місія. І пропаганда лише наростає.

Розміщення ППО, на мою думку, є сигналом для елітарних частин російського суспільства: "Все, ми прийшли до етапу, коли всі маємо готуватися до життя у воєнному стані. Коли Путін знову скаже про мобілізацію – будьте до того готові",

– вважає кандидат політичних наук.

З іншого боку, додає він, зростання рівня загрози в контексті ескалації відносин між колективним Заходом та Росією. Кремль подаватиме це як захист своїх громадян від можливих атак НАТО.

"Це було досить показово зроблено. Я думаю, вони самі закинули ці фотографії з місць розміщення цих засобів, аби пішов певний резонанс у суспільстві", – каже Богдан Ференс.

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