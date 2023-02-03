Пользователи сети сразу взорвались шутками об оригинальности и "смекалке" россиян. 24 Канал собрал реакцию и шутки украинцев о маскировочной сетке на ПВО в центре столицы страны-агрессорки.

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Как сеть шутит над "замаскированными" "Панцирями"

Как только в информационном пространстве появились сообщения о том, что россияне устанавливают на крышах Москвы системы ПВО "Панцирь-С1", украинцы начали шутить об ожидаемых "3 днях войны" Путина и суровой реальности. Теперь соцсети взорвались от обновленной "закамуфлированной" версии "Панцирей".

Мол, конечно, теперь систем ПВО на крышах не видно. Украинский общественный активист и военнослужащий Сергей Стерненко отреагировал на событие на своем Twitter.

Насмешки Стерненко подхватили и другие пользователи соцсетей. Они заметили, что теперь "Панцирь" теперь выглядит как настоящая "военная цель".



Украинцы оценили маскировку российского ПВО / Скриншот 24 Канала

Некоторые метко подметили, что такие манипуляции с "Панциром" не что иное, как подогрев страха в российском обществе. Кремль продолжает свою пропаганду об "опасности", нависшей над Россией.



Украинцы считают маскировку ПВО очередной ИПСО / Скриншот 24 Канала



"Панцирь-девочка" в центре Москвы / Скриншот 24 Канала

Как бы там ни было, маскировка "по-кремлевски" порадовала украинцев. Они единогласно констатировали, что теперь "точно ничего не видно".

Украинцы иронизируют "находчивости" россиян / Скриншоты 24 Канала

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