Користувачі мережі одразу вибухнули жартами про оригінальність і "кмітливість" росіян. 24 Канал зібрав реакцію та жарти українців про маскувальну сітку на ППО у центрі столиці країни-агресорки.

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Як мережа жартує з "замаскованих" "Панцирів"

Як тільки в інформаційному просторі з'явилися повідомлення про те, що росіяни встановлюють на дахах Москви системи ППО "Панцирь-С1", українці почали жартувати про очікувані "3 дні війни" Путіна і сурову реальність. Тепер соцмережі вибухнули від оновленої "закамуфльованої" версії "Панцирів".

Мовляв, звісно, тепер систем ППО на дахах геть не видно. Український громадський активіст та військовослужбовець Сергій Стерненко відреагував на подію у своєму Twitter.

Глузування Стерненка підхопили й інші користувачі соцмереж. Вони зауважили, що тепер "Панцирь" виглядає, як справжня "військова ціль".



Українці оцінили маскування російської ППО / Скриншот 24 Каналу

Деякі влучно підмітили, що такі маніпуляції з "Панциром" ні що інше, як підігрівання страху у російському суспільстві. Кремль продовжує свою пропаганду про "небезпеку", яка нависла над Росією.



Українці вважають маскування ППО черговою ІПСО / Скриншот 24 Каналу



"Панцир-дівчинка" у центрі Москви / Скриншот 24 Каналу

Хай там як, маскування "по-кремлівськи" потішило українців. Вони одноголосно констатували, що тепер "точно нічого не видно".

Українці іронізують "винахідливості" росіян / Скриншоти 24 Каналу

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