Користувачі мережі одразу вибухнули жартами про оригінальність і "кмітливість" росіян. 24 Канал зібрав реакцію та жарти українців про маскувальну сітку на ППО у центрі столиці країни-агресорки.
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Як мережа жартує з "замаскованих" "Панцирів"
Як тільки в інформаційному просторі з'явилися повідомлення про те, що росіяни встановлюють на дахах Москви системи ППО "Панцирь-С1", українці почали жартувати про очікувані "3 дні війни" Путіна і сурову реальність. Тепер соцмережі вибухнули від оновленої "закамуфльованої" версії "Панцирів".
Мовляв, звісно, тепер систем ППО на дахах геть не видно. Український громадський активіст та військовослужбовець Сергій Стерненко відреагував на подію у своєму Twitter.
Глузування Стерненка підхопили й інші користувачі соцмереж. Вони зауважили, що тепер "Панцирь" виглядає, як справжня "військова ціль".
Українці оцінили маскування російської ППО / Скриншот 24 Каналу
Деякі влучно підмітили, що такі маніпуляції з "Панциром" ні що інше, як підігрівання страху у російському суспільстві. Кремль продовжує свою пропаганду про "небезпеку", яка нависла над Росією.
Українці вважають маскування ППО черговою ІПСО / Скриншот 24 Каналу
"Панцир-дівчинка" у центрі Москви / Скриншот 24 Каналу
Хай там як, маскування "по-кремлівськи" потішило українців. Вони одноголосно констатували, що тепер "точно нічого не видно".
Українці іронізують "винахідливості" росіян / Скриншоти 24 Каналу
Зверніть увагу Не лише "Панцирі" на дахах: у Росії вже звітують про роботу ППО під Москвою
Встановлення систем ППО на дахах адмінбудівель: що про це відомо
- Встановлення ППО "Панцирь-С1" на дахах адмінбудівель у центрі Москви викликало справжній резонанс. Країна-агресорка, що від початку вторгнення заявляла про амбітні плани з захоплення України, раптом встановлює системи протиповітряної оборони у центрі столиці.
- Згодом з'явилася інформація про те, де саме встановили системи ППО. Мовиться про Міноборони на Фрунзенській набережній, адміністративну будівлю в Тетеринському провулку та ГУ МВС на Петрівці, 38.
- Вони розміщені таким чином, що повністю перекривають і захищають Кремль та й загалом значну частину Москви. Водночас у Повітряних Силах висміяли таку поведінку росіян і зазначили, що у цивілізованих країнах ставлять спеціальні модульні установки, а не цілі машини на колесах.