Чем отличаются системы ПВО NASAMS и IRIS-T SLM: красноречивая инфографика
Источник:"Слово и дело"
Украина уже получила первую систему ПВО IRIS-T. Пока она уже работает на Юге. Также в Штатах работают над тем, чтобы как можно быстрее поставить Украине NASAMS.
Украинцам объяснили, чем отличаются эти легендарные ПВО. А также как они помогут Украине противостоять атакам российских захватчиков.
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Что известно об IRIS-T SLM
IRIS-T SLM – зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия – формально приняли на вооружение Бундесвера еще в 2017 году. Однако реальных поставок германская армия еще не получила. IRIS-T SLM разработала германская компания Diehl Defence.
IRIS-T SLM предназначен для того, чтобы ликвидировать:
- самолеты;
- вертолеты;
- беспилотные летательные аппараты;
- крылатые и баллистические ракеты.
Подробности рассказали в Воздушных силах.
Если у нас полностью заряжены три пусковые установки, входящие в состав, то есть всего 24 ракеты, значит он может одновременно уничтожать 24 цели. То есть если в ударе привлечено много ракет, то в случае с IRIS-T большинство ракет, если их заметит система, будет уничтожено,
– говорится в сообщении.
Развернуть комплекс можно за 10 минут.
Что известно об РК NASAMS
Над разработкой РК NASAMS работали американская и норвежская компании. В качестве средства поражения применили ракеты АІМ-120А. Речь идет о классе "воздух-воздух".
Могут перехватывать цели, летящие со скоростью до 3600 километров в час.
В общей сложности батарея NASAMS состоит уже из 9 пусковых установок на 54 ракеты. Важно, что, в отличие от IRIS-T, NASAMS имеет оптическую наводку. Он имеет оптическую наводку, способную запустить ракеты без включения радара. Это важно, ведь он не выдает свою позицию.
В целом, ПВО IRIS-T и NASAMS могут работать вместе. Их объединят в единую информационную сеть.
Чем отличаются ПВО NASAMS и IRIS-T SLM / "Слово и дело"
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