Чем отличаются системы ПВО NASAMS и IRIS-T SLM: красноречивая инфографика

Украина уже получила первую систему ПВО IRIS-T. Пока она уже работает на Юге. Также в Штатах работают над тем, чтобы как можно быстрее поставить Украине NASAMS.

Украинцам объяснили, чем отличаются эти легендарные ПВО. А также как они помогут Украине противостоять атакам российских захватчиков.

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Что известно об IRIS-T SLM

IRIS-T SLM – зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия – формально приняли на вооружение Бундесвера еще в 2017 году. Однако реальных поставок германская армия еще не получила. IRIS-T SLM разработала германская компания Diehl Defence.

IRIS-T SLM предназначен для того, чтобы ликвидировать:

самолеты;

вертолеты;

беспилотные летательные аппараты;

крылатые и баллистические ракеты.

Подробности рассказали в Воздушных силах.

Если у нас полностью заряжены три пусковые установки, входящие в состав, то есть всего 24 ракеты, значит он может одновременно уничтожать 24 цели. То есть если в ударе привлечено много ракет, то в случае с IRIS-T большинство ракет, если их заметит система, будет уничтожено,

– говорится в сообщении.

Развернуть комплекс можно за 10 минут.

Что известно об РК NASAMS

Над разработкой РК NASAMS работали американская и норвежская компании. В качестве средства поражения применили ракеты АІМ-120А. Речь идет о классе "воздух-воздух".

Могут перехватывать цели, летящие со скоростью до 3600 километров в час.

В общей сложности батарея NASAMS состоит уже из 9 пусковых установок на 54 ракеты. Важно, что, в отличие от IRIS-T, NASAMS имеет оптическую наводку. Он имеет оптическую наводку, способную запустить ракеты без включения радара. Это важно, ведь он не выдает свою позицию.

В целом, ПВО IRIS-T и NASAMS могут работать вместе. Их объединят в единую информационную сеть.



Чем отличаются ПВО NASAMS и IRIS-T SLM / "Слово и дело"

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