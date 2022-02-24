Системы ПВО сбили вражескую "сушку" в зоне ООС
24 февраля 2022 , 07:58Читати новину українською
Источник:Сухопутные войска ВС Украины
Украинская противовоздушная оборона сбила российский самолет в районе проведения операции Объединенных сил. Отмечается, что это возможно Су-24.
По оперативной информации, украинская противовоздушная оборона сбила российский самолет в районе проведения операции Объединенных сил. Вероятно, это Су-24.
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"Сохраняйте спокойствие. Ситуация остается контролируемой. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки готовы принять всех желающих приобщиться к защите Украины", – говорится в сообщении.