Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель Василий Пехньо. По его словам, в частности, там враг пытается блокировать украинскую логистику.

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Какова ситуация на Харьковщине?

Василий Пехньо отметил, что россияне заявляли о том, что якобы они контролируют КПП "Гоптовка". Однако из официальных заявлений известно, что на самом деле там враг пытался прорвать границу, но наши защитники ликвидировали более десяти захватчиков.

Это путь, который ранее в мирное время был самым быстрым, кратчайшим для поездки из Харькова в Белгород. Там самый маленький километраж до границы из Харькова. Поэтому это вызывает попытки со стороны российских ИПСО разогнать панические настроения у украинского населения, потому что это самый короткий путь в город. Поэтому они заявляли, что якобы заняли КПП "Гоптовка",

– объяснил он.

В начале июля 2025 года была информация, что у оккупантов есть амбиции на север Харьковщины. Возможно, это планы не столько захватить, срезать, выйти на границу и обстрелять Харьков, как растянуть украинские войска с целью нанесения генерального удара по Купянску.

Потому что я убежден, что для оккупантов Купянск, Купянск-Узловой – это цель номер два после Донбасса. Это чрезвычайно важно для них в контексте участка. Сейчас они пытаются блокировать логистику,

– считает военный обозреватель.

В частности, это попытка блокирования украинской логистики, взятие наших логистических путей в оперативное окружение, занятие левобережья реки Оскол для того, чтобы выйти на Купянск-Узловой. Это нужно для того, чтобы со временем восстановить свою железнодорожную логистику. Для врага это приоритет.

Железнодорожная логистика – это хребет военного снабжения и обеспечения российской армии. Именно поэтому Купянск, Купянск-Узловой для них – это приоритет номер два после Донбасса.