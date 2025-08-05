Таку думку 24 Каналу озвучив військовий оглядач Василь Пехньо. За його словами, зокрема, там ворог намагається блокувати українську логістику.

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Яка ситуація на Харківщині?

Василь Пехньо зазначив, що росіяни заявляли про те, що нібито вони контролюють КПП "Гоптівка". Однак з офіційних заяв відомо, що насправді там ворог намагався прорвати кордон, але наші захисники ліквідували понад десять загарбників.

Це шлях, який раніше за мирних часів був найшвидшим, найкоротшим для поїздки з Харкова до Бєлгорода. Там найменший кілометраж до кордону з Харкова. Тому це викликає спроби з боку російських ІПСО розігнати панічні настрої в українського населення, тому що це найкоротший шлях до міста. Тому вони заявляли, що нібито зайняли КПП "Гоптівка",

– пояснив він.

На початку липня 2025 року була інформація, що в окупантів є амбіції на північ Харківщини. Можливо, це плани не стільки захопити, зрізати, вийти на кордон і обстріляти Харків, як розтягнути українські війська з метою завдання генерального удару по Куп'янську.

Тому що я переконаний, що для окупантів Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий – це ціль номер два після Донбасу. Це надзвичайно важливо для них у контексті ділянки. Зараз вони намагаються блокувати логістику,

– вважає військовий оглядач.

Зокрема, це спроба блокування української логістики, взяття наших логістичних шляхів в оперативне оточення, зайняття лівобережжя річки Оскіл для того, щоб вийти на Куп'янськ-Вузловий. Це потрібно для того, аби з часом відновити свою залізничну логістику. Для ворога це пріоритет.

Залізнична логістика – це хребет військового постачання та забезпечення російського війська. Саме тому Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий для них – це пріоритет номер два після Донбасу.