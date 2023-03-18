Не имея желаемого результата в поле боя, захватчики применяют тактику террора против гражданского населения. Они производят обстрелы городов и сел, а также объектов критической инфраструктуры, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права.

За сутки враг нанес 5 ракетных ударов, 4 из них – по объектам гражданской инфраструктуры Запорожья. Также оккупанты нанесли 12 авиационных ударов и совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность ракетных ударов врага по всей территории Украины остается высокой.

Заметьте Сначала Украина должна получить мощные гарантии безопасности, – эстонский евродепутат о членстве в ЕС.

Что происходило на разных направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без изменений. Оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах, однако формирование наступательных группировок не фиксируют.

На белорусских полигонах идет подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации. В течение суток россияне обстреляли районы населенных пунктов:

Александровка Черниговской области;

Харьковка и Стариково Сумской области;

Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Старица, Волчанск и Большой Бурлук в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты продолжают попытки прорвать оборону украинских войск. За сутки они вели безрезультатные наступательные действия в районах населенных пунктов Диброва, Верхнекаменное и Спорное. Также захватчики совершили артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов:

Путниково, Красное Первое, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области;

Новоселовское, Невское и Белогоровка Луганской области,

Спорное и Федоровка в Донецкой области



ВСУ отбивают атаки врага / Фото Генштаба ВСУ

Стоит прочесть Данилов ответил, готова ли Украина непосредственно участвовать в освобождении Грузии и Молдовы.

На Бахмутском направлении враг не прекращает попыток захватить Бахмут. Наши защитники отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка и в северной части Бахмута. Вражеским обстрелам подверглись, в частности:

Васюковка,

Железнянское,

Орехово-Василовка,

Григоровка,

Бахмут,

Ивановское,

Часов Яр,

Курдюмовка,

Озаряновка,

Северное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях захватчики совершили бесполезные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское и Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись:

Каменка,

Ласточкино,

Авдеевка,

Тоненькое,

Георгиевка,

Невельское,

Марьинка,

Угледар,

Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись, в частности:

Ольговское, Красное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области,

Херсон.



Наши защитники сдерживают нашествие российских захватчиков / Фото Генштаба ВСУ

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Украинцев в Луганской области заставляют брать российское гражданство

Российские оккупанты продолжают использовать гражданские учреждения на временно захваченной территории Запорожской области для собственных нужд. В частности, здание школы одного из населенных пунктов Пологовского района используют как полевой госпиталь на 50 койкомест. Таким образом, захватчики пытаются сократить срок возврата в строй личного состава среди санитарных потерь.

В свою очередь, в Рубежном Луганской области оккупационные власти вынуждают украинцев получать гражданство России. Украинские паспорта у людей пока не отбирают, однако для трудоустройства необходимо иметь именно российский паспорт.

В течение суток Авиация Сил обороны Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Также за эти сутки:

наши защитники сбили вражеский БпЛА "Шахид-136",

а подразделения ракетных войск и артиллерии в сутки поразили 7 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника.



Силы обороны наносят России сокрушительные потери / Фото Генштаба ВСУ