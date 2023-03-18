Не маючи бажаного результату на полі бою, загарбники застосовують тактику терору проти цивільного населення. Вони здійснюють обстріли міст та сіл, а також об'єктів критичної інфраструктури, нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права.

За добу ворог завдав 5 ракетних ударів, 4 з них – по об'єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя. Також окупанти завдали 12 авіаційних ударів та здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вірогідність ракетних ударів ворога по всій території України залишається високою.

Зауважте Спершу Україна має отримати потужні гарантії безпеки, – естонський євродепутат про членство в ЄС

Що відбувалося на різних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка стала. Окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проте формування наступальних угруповань не фіксують.

На білоруських полігонах триває підготовка підрозділів територіальних військ збройних сил російської федерації. Протягом доби росіяни обстріляли райони населених пунктів:

Олександрівка Чернігівської області;

Харківка і Старікове Сумської області;

Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Великий Бурлук на Харківщині.

На Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти продовжують спроби прорвати оборону українських військ. Протягом доби вони вели безрезультатні наступальні дії у районах населених пунктів Діброва, Верхньокам'янське та Спірне. Також загарбники здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів:

Путникове, Красне Перше, Дворічна, Гряниківка, Куп'янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області;

Новоселівське, Невське і Білогорівка Луганської області,

Спірне та Федорівка на Донеччині



ЗСУ відбивають атаки ворога / Фото Генштабу ЗСУ

Варто прочитати Данілов відповів, чи готова Україна брати безпосередню участь у звільненні Грузії та Молдови

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє спроб захопити Бахмут. Наші захисники відбили атаки росіян в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та у північній частині Бахмута. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема:

Васюківка,

Залізнянське,

Оріхово-Василівка,

Григорівка,

Бахмут,

Іванівське,

Часів Яр,

Курдюмівка,

Озарянівка,

Північне Донецької області.

На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках загарбники здійснили марні наступальні дії в районах населених пунктів Кам'янка, Сєверне, Первомайське і Мар'їнка. Ворожих обстрілів зазнали:

Кам'янка,

Ласточкине,

Авдіївка,

Тоненьке,

Георгіївка,

Невельське,

Мар'їнка,

Вугледар,

Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали, зокрема:

Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам'янське Запорізької області,

Херсон.



Наші захисники стримують навалу російських загарбників / Фото Генштабу ЗСУ

До теми Жодних нарікань щодо умов базування F-16 в Україні не було, – Ігнат про спільні із США польоти

Українців на Луганщині примушують брати російське громадянство

Російські окупанти продовжують використовувати цивільні заклади на тимчасово захопленій території Запорізької області для власних потреб. Зокрема, будівлю школи одного із населених пунктів Пологівського району вони використовують як польовий шпиталь на 50 ліжкомісць. Таким чином загарбники намагаються скоротити термін повернення до строю особового складу з-поміж санітарних втрат.

Своєю чергою, в Рубіжному Луганської області окупаційна влада змушує українців отримувати громадянство Росії. Українських паспортів у людей поки що не відбирають, проте для працевлаштування необхідно мати саме російський паспорт.

Протягом доби Авіація Сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження загарбників. Також цієї доби:

наші захисники збили ворожий БпЛА "Шахід-136",

а підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 7 районів зосередження особового складу та військової техніки противника.



Сили оборони завдають Росії нищівних втрат / Фото Генштабу ЗСУ