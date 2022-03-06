Ситуация в Ахтырке, Тростянце и Мариуполе – на грани гуманитарной катастрофы

Ситуация в ряде городов Сумской области, прежде всего, в Ахтырке и Тростянце, а также в Мариуполе – на грани гуманитарной катастрофы.

Фактически нет электричества, воды

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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Очень сложная ситуация в ряде городов Сумской области, прежде всего, это Ахтырка и Тростянец. Это города, где практически нет электроэнергии, нет водоснабжения. Реально города находятся прямо на грани гуманитарной катастрофы,

– заявил Денисенко.

В Тростянке россияне просто обокрали все магазины. Только благодаря стараниям нескольких местных людей выпекается хлеб, его бесплатно раздают людям.

По словам Денисенко, в Мариуполе тоже довольно сложная ситуация. Вчера не удалось сделать никаких гуманитарных коридоров. Ситуация на грани гуманитарной катастрофы.

Враг продолжает обстреливать Ахтырский район / Фото ОГА Сумщины

Ночь относительно спокойная

В то же время Денисенко отметил, что ночь прошла относительно спокойно в пределах границы, как и в Киеве. Впрочем, на подступах к столице стоит огромная армада российской техники, а ситуация в Ирпене, Буче и Гостомеле очень сложна.

Российские оккупанты пытались совершить прорыв в районе Балаклеи в сторону Днепропетровской области, но украинские защитники разбили колонну вражеской техники, как и в Сумской области.

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